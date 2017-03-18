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Додано: Вів 14 вер, 2021 01:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался в 21 час по Пейзажке, спустился вниз вышел на Андреевский и офигел. Попал в реальную толпу как в час пик в метро, ну, может, чуть по-легче. И дальше влоть до конца парка Владимирская горка. И думаю, что если бы пошел на мост или на Труханов или на Сагайдачного - встретил бы там похожую ситуацию. Не скажу что меня это обрадовало, но о депопуляции Киева разговоры можно на несколько лет вообще отложить. Звучит смешно.
Додано: Вів 14 вер, 2021 01:02
Додано: Вів 14 вер, 2021 02:10
При чем тут стоимость активов? ФРС далеко не в первую очередь отвечает за стоимость активов.
У тебя в голове даже не перловая каша, а просто жидкий понос.
Главная функция ФРС - обеспечение монетарной политики, с целью влияния на макроэкономические процессы, такие как экономический рост, инфляция, безработица, инвестиции, потребление и т.д. и где-то с самого краю ее будет волновать стоимость твоих активов ... Задача намного сложнее, чем волк-коза-капуста.
Сейчас главной задачей является экономический рост. Он невозможен без роста потребления. Рост потребления невозможен без роста занятости. Занятость не сильно растет, вакансикй больше, чем безработных - пипл сидит дома и получает за это бабло, и ему это нравится больше, чем работать. Значит, отсутствие роста занятости надо компенсировать прямыми подачками от дяди Сэма. Напечатать и дать дяде Сэму это бабло должен дядя Джером. Сейчас готовят еще один раунд помощи трудящимся.
И как ваша секта шариковых может рассуждать об свёртывания смягчения и изъятии денег из обращения, когда (!!!) в конгрессе лежит и продавливается закон о вливании в экономику еще $3,5 трлн.
Уже даже околоофициальные круги признают, что реальная инфляция в США выше 10% в год. И есть подозрения, что она будет и дальше только расти. Есть прогнозы, что ускорится до 20%. Т.е несколько лет и ваши сбережения обесценились вдвое. Вот поэтому и расту цены на недвижимость и активы. Тем более, при ставке 0%. Растут и будут расти при таком положении вещей.
Вспомните 90-е или распросите ваших пап и мам. Тогда в начале нашей эпопеи некоторые тоже скирдовали рубли и надеялись, что когда всё устаканится и они станут богатыми. Как сейчас помню, мой дедушка продал за 300 руб. холодильник и отнес их на книжку, мовляв, нехай хоч якийсь прибуток приносять.
И не забываем еще про один важный момент - 10% инфляции в год при околонулевой ставке это минус 10% госдолга США. Долги отдают только трусы и глупые. Масоны умные. Все просчитано.
Подвожу итог: все наши подматрасники и ждуны обвала обречены платить правительству США налог 10%. Это пока. Возможно, ставку налога ФРС им увеличит и до 20%.
А что делать тем, кто не любит платить налоги?
А они могут купить сейчас квартиру, золото, серебро или другие нормальные активы.
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