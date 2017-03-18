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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 01:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался в 21 час по Пейзажке, спустился вниз вышел на Андреевский и офигел. Попал в реальную толпу как в час пик в метро, ну, может, чуть по-легче. И дальше влоть до конца парка Владимирская горка. И думаю, что если бы пошел на мост или на Труханов или на Сагайдачного - встретил бы там похожую ситуацию. Не скажу что меня это обрадовало, но о депопуляции Киева разговоры можно на несколько лет вообще отложить. Звучит смешно.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 01:02

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио


Тримай.




Зображення


Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую

Не затягивай узел сильнее. Ты тут попался. В этом доме в самом деле аномальный рост.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 02:10

  zРадио написав:
Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.

Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.

Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая



При чем тут стоимость активов? ФРС далеко не в первую очередь отвечает за стоимость активов.
У тебя в голове даже не перловая каша, а просто жидкий понос.
Главная функция ФРС - обеспечение монетарной политики, с целью влияния на макроэкономические процессы, такие как экономический рост, инфляция, безработица, инвестиции, потребление и т.д. и где-то с самого краю ее будет волновать стоимость твоих активов ... Задача намного сложнее, чем волк-коза-капуста.
Сейчас главной задачей является экономический рост. Он невозможен без роста потребления. Рост потребления невозможен без роста занятости. Занятость не сильно растет, вакансикй больше, чем безработных - пипл сидит дома и получает за это бабло, и ему это нравится больше, чем работать. Значит, отсутствие роста занятости надо компенсировать прямыми подачками от дяди Сэма. Напечатать и дать дяде Сэму это бабло должен дядя Джером. Сейчас готовят еще один раунд помощи трудящимся.
И как ваша секта шариковых может рассуждать об свёртывания смягчения и изъятии денег из обращения, когда (!!!) в конгрессе лежит и продавливается закон о вливании в экономику еще $3,5 трлн. :roll: :!:
Уже даже околоофициальные круги признают, что реальная инфляция в США выше 10% в год. И есть подозрения, что она будет и дальше только расти. Есть прогнозы, что ускорится до 20%. Т.е несколько лет и ваши сбережения обесценились вдвое. Вот поэтому и расту цены на недвижимость и активы. Тем более, при ставке 0%. Растут и будут расти при таком положении вещей.
Вспомните 90-е или распросите ваших пап и мам. Тогда в начале нашей эпопеи некоторые тоже скирдовали рубли и надеялись, что когда всё устаканится и они станут богатыми. Как сейчас помню, мой дедушка продал за 300 руб. холодильник и отнес их на книжку, мовляв, нехай хоч якийсь прибуток приносять. :lol:
И не забываем еще про один важный момент - 10% инфляции в год при околонулевой ставке это минус 10% госдолга США. Долги отдают только трусы и глупые. Масоны умные. Все просчитано.
Подвожу итог: все наши подматрасники и ждуны обвала обречены платить правительству США налог 10%. Это пока. Возможно, ставку налога ФРС им увеличит и до 20%.
А что делать тем, кто не любит платить налоги?
А они могут купить сейчас квартиру, золото, серебро или другие нормальные активы. :idea:
Libo
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