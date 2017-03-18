Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался в 21 час по Пейзажке, спустился вниз вышел на Андреевский и офигел. Попал в реальную толпу как в час пик в метро, ну, может, чуть по-легче. И дальше влоть до конца парка Владимирская горка. И думаю, что если бы пошел на мост или на Труханов или на Сагайдачного - встретил бы там похожую ситуацию. Не скажу что меня это обрадовало, но о депопуляции Киева разговоры можно на несколько лет вообще отложить. Звучит смешно.
zРадио написав: Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.
Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.
Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая
При чем тут стоимость активов? ФРС далеко не в первую очередь отвечает за стоимость активов. У тебя в голове даже не перловая каша, а просто жидкий понос. Главная функция ФРС - обеспечение монетарной политики, с целью влияния на макроэкономические процессы, такие как экономический рост, инфляция, безработица, инвестиции, потребление и т.д. и где-то с самого краю ее будет волновать стоимость твоих активов ... Задача намного сложнее, чем волк-коза-капуста. Сейчас главной задачей является экономический рост. Он невозможен без роста потребления. Рост потребления невозможен без роста занятости. Занятость не сильно растет, вакансикй больше, чем безработных - пипл сидит дома и получает за это бабло, и ему это нравится больше, чем работать. Значит, отсутствие роста занятости надо компенсировать прямыми подачками от дяди Сэма. Напечатать и дать дяде Сэму это бабло должен дядя Джером. Сейчас готовят еще один раунд помощи трудящимся. И как ваша секта шариковых может рассуждать об свёртывания смягчения и изъятии денег из обращения, когда (!!!) в конгрессе лежит и продавливается закон о вливании в экономику еще $3,5 трлн. Уже даже околоофициальные круги признают, что реальная инфляция в США выше 10% в год. И есть подозрения, что она будет и дальше только расти. Есть прогнозы, что ускорится до 20%. Т.е несколько лет и ваши сбережения обесценились вдвое. Вот поэтому и расту цены на недвижимость и активы. Тем более, при ставке 0%. Растут и будут расти при таком положении вещей. Вспомните 90-е или распросите ваших пап и мам. Тогда в начале нашей эпопеи некоторые тоже скирдовали рубли и надеялись, что когда всё устаканится и они станут богатыми. Как сейчас помню, мой дедушка продал за 300 руб. холодильник и отнес их на книжку, мовляв, нехай хоч якийсь прибуток приносять. И не забываем еще про один важный момент - 10% инфляции в год при околонулевой ставке это минус 10% госдолга США. Долги отдают только трусы и глупые. Масоны умные. Все просчитано. Подвожу итог: все наши подматрасники и ждуны обвала обречены платить правительству США налог 10%. Это пока. Возможно, ставку налога ФРС им увеличит и до 20%. А что делать тем, кто не любит платить налоги? А они могут купить сейчас квартиру, золото, серебро или другие нормальные активы.
zРадио написав: Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.
Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.
Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая
При чем тут стоимость активов? ФРС далеко не в первую очередь отвечает за стоимость активов. У тебя в голове даже не перловая каша, а просто жидкий понос. Главная функция ФРС - обеспечение монетарной политики, с целью влияния на макроэкономические процессы, такие как экономический рост, инфляция, безработица, инвестиции, потребление и т.д. и где-то с самого краю ее будет волновать стоимость твоих активов ... Задача намного сложнее, чем волк-коза-капуста. Сейчас главной задачей является экономический рост. Он невозможен без роста потребления. Рост потребления невозможен без роста занятости. Занятость не сильно растет, вакансикй больше, чем безработных - пипл сидит дома и получает за это бабло, и ему это нравится больше, чем работать. Значит, отсутствие роста занятости надо компенсировать прямыми подачками от дяди Сэма. Напечатать и дать дяде Сэму это бабло должен дядя Джером. Сейчас готовят еще один раунд помощи трудящимся. И как ваша секта шариковых может рассуждать об свёртывания смягчения и изъятии денег из обращения, когда (!!!) в конгрессе лежит и продавливается закон о вливании в экономику еще $3,5 трлн. Уже даже околоофициальные круги признают, что реальная инфляция в США выше 10% в год. И есть подозрения, что она будет и дальше только расти. Есть прогнозы, что ускорится до 20%. Т.е несколько лет и ваши сбережения обесценились вдвое. Вот поэтому и расту цены на недвижимость и активы. Тем более, при ставке 0%. Растут и будут расти при таком положении вещей. Вспомните 90-е или распросите ваших пап и мам. Тогда в начале нашей эпопеи некоторые тоже скирдовали рубли и надеялись, что когда всё устаканится и они станут богатыми. Как сейчас помню, мой дедушка продал за 300 руб. холодильник и отнес их на книжку, мовляв, нехай хоч якийсь прибуток приносять. И не забываем еще про один важный момент - 10% инфляции в год при околонулевой ставке это минус 10% госдолга США. Долги отдают только трусы и глупые. Масоны умные. Все просчитано. Подвожу итог: все наши подматрасники и ждуны обвала обречены платить правительству США налог 10%. Это пока. Возможно, ставку налога ФРС им увеличит и до 20%. А что делать тем, кто не любит платить налоги? А они могут купить сейчас квартиру, золото, серебро или другие нормальные активы.
1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно. 2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то: бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла. 3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.
rjkz написав:1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно. 2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то: бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла. 3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.
The survey comes in light of a new Labor Department report released last week, which showed that inflation at the wholesale level surged at the highest known level since August 2010. The producer price index, which measures inflationary pressures before they reach consumers, climbed 0.7% last month to 8.3%.
Excluding volatile food and energy prices, so-called core inflation jumped 5.4% in July compared to the previous year. Still, month-over-month, the consumer price index climbed 0.3% in July – well below June's increase of 0.9%, a sign that inflation could be plateauing.
Inflation has accelerated as the economy recovers from last year's brief, but extremely severe, recession.
Fed Chairman Jerome Powell has largely attributed the spike in consumer prices to pandemic-induced disruptions in the supply chain, a shortage of workers that's pushed wages higher and a wave of pent-up consumers flush with stimulus cash. Still, he's maintained the rise in inflation is likely "transitory" and has warned about the dangers of the Federal Reserve acting superfluously to lower the benchmark federal funds rate.