Додано: Вів 14 вер, 2021 02:10

zРадио написав:

Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.



Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.



Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая



Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая

При чем тут стоимость активов? ФРС далеко не в первую очередь отвечает за стоимость активов.У тебя в голове даже не перловая каша, а просто жидкий понос.Главная функция ФРС - обеспечение монетарной политики, с целью влияния на макроэкономические процессы, такие как экономический рост, инфляция, безработица, инвестиции, потребление и т.д. и где-то с самого краю ее будет волновать стоимость твоих активов ... Задача намного сложнее, чем волк-коза-капуста.Сейчас главной задачей является экономический рост. Он невозможен без роста потребления. Рост потребления невозможен без роста занятости. Занятость не сильно растет, вакансикй больше, чем безработных - пипл сидит дома и получает за это бабло, и ему это нравится больше, чем работать. Значит, отсутствие роста занятости надо компенсировать прямыми подачками от дяди Сэма. Напечатать и дать дяде Сэму это бабло должен дядя Джером. Сейчас готовят еще один раунд помощи трудящимся.И как ваша секта шариковых может рассуждать об свёртывания смягчения и изъятии денег из обращения, когда (!!!) в конгрессе лежит и продавливается закон о вливании в экономику еще $3,5 трлн.Уже даже околоофициальные круги признают, что реальная инфляция в США выше 10% в год. И есть подозрения, что она будет и дальше только расти. Есть прогнозы, что ускорится до 20%. Т.е несколько лет и ваши сбережения обесценились вдвое. Вот поэтому и расту цены на недвижимость и активы. Тем более, при ставке 0%. Растут и будут расти при таком положении вещей.Вспомните 90-е или распросите ваших пап и мам. Тогда в начале нашей эпопеи некоторые тоже скирдовали рубли и надеялись, что когда всё устаканится и они станут богатыми. Как сейчас помню, мой дедушка продал за 300 руб. холодильник и отнес их на книжку, мовляв, нехай хоч якийсь прибуток приносять.И не забываем еще про один важный момент - 10% инфляции в год при околонулевой ставке это минус 10% госдолга США. Долги отдают только трусы и глупые. Масоны умные. Все просчитано.Подвожу итог: все наши подматрасники и ждуны обвала обречены платить правительству США налог 10%. Это пока. Возможно, ставку налога ФРС им увеличит и до 20%.А что делать тем, кто не любит платить налоги?А они могут купить сейчас квартиру, золото, серебро или другие нормальные активы.