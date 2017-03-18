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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:18
airmax78 написав:
Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался
чому ви такий обмежений????
недарма зрадіо прикалується над "практиками" з відділів продаж)))
Поїдьте за 100 км від Києва.
Власними очима побачите, як ситуація.
Вельми рекомендую подиивтись, що в селах робиться, які раніше були донором робочої сили для міст і столиці.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:21
sequence написав: барабашов написав:
..
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
Мы это почувствуем лет через 5-10. Сильно почувствуем. Пока на пике экономической активности многочисленное поколение 70х-80х.
так получается школы и детсады строить смысла нет?
чего же тогда противники «незаконных забудов» бухтят?
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:23
Frant написав: airmax78 написав:
Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался
чому ви такий обмежений????
недарма зрадіо прикалується над "практиками" з відділів продаж)))
Поїдьте за 100 км від Києва.
Власними очима побачите, як ситуація.
Вельми рекомендую подиивтись, що в селах робиться, які раніше були донором робочої сили для міст і столиці
.
Пройшовся і по бомжацьким району Делі і Мумбая, там стільки майбутніх шановливих українців перебуває.. чекають на літати МНС
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:33
kingkongovets написав: sequence написав: барабашов написав:
..
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
Мы это почувствуем лет через 5-10. Сильно почувствуем. Пока на пике экономической активности многочисленное поколение 70х-80х.
так получается школы и детсады строить смысла нет?
чего же тогда противники «незаконных забудов» бухтят?
неверная логика. Школы и садики нужно строить для еще нерожденных, а не 40-50 летних успешных людей.
бо если не построишь, то и не родят ))
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:40
sequence написав:
Школы и садики нужно строить для еще нерожденных
ніхто цього робити не буде.
Це ж не СРСР з його плановою економікою.
У укро-бидло-їліти, як і у московитів, у успішних та доляровитих - горизонт мислення - рік-два, не більше. Заробити грошей і вивести їх в офшори. Потім самому виїхати, купити нерухомістьв Лондоні і мандрувати по світу. Це стеля "стратехічного" мислення екс-селян.32 млн чол. - надто багато для такої якості управління
.
Укро-їліта може керувати 5 млн, не більше. Шахти, руда, олія, зерно.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 14 вер, 2021 08:44, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:40
sequence написав: kingkongovets написав:
sequence написав:[quote="5296811:барабашов"]..
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
Мы это почувствуем лет через 5-10. Сильно почувствуем. Пока на пике экономической активности многочисленное поколение 70х-80х.
так получается школы и детсады строить смысла нет?
чего же тогда противники «незаконных забудов» бухтят?
неверная логика. Школы и садики нужно строить для еще нерожденных, а не 40-50 летних успешных людей.
бо если не построишь, то и не родят ))[/quote] то есть отрицательная демография в цивилизованных странах - следствие недостаточного количества школ и детсадов?
так и зОпишем бгг
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:46
kingkongovets написав:
..ну то есть в цивилизованных странах отрицательная демография - следствие недостаточного количества школ и детсадов?
так и зОпишем бгг
у вас настроение такое с утра - глупости писать? Ну ясно же, что жителям новостроев весьма неудобно тащить детей до пустых садиков на условных Борщаговках, где массово проживают пенсы. С демографией все давно ясно: урбанизация подавляет желание размножаться, и чем дальше от города, тем больше детей. Отсутствие мест, куда можно пристроить чадо также косвенно влияет на желание сим чадом обзавестись.
Ну вроде прописные истины, чего их повторять?
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:53
sequence написав: kingkongovets написав:
..ну то есть в цивилизованных странах отрицательная демография - следствие недостаточного количества школ и детсадов?
так и зОпишем бгг
у вас настроение такое с утра - глупости писать? Ну ясно же, что жителям новостроев весьма неудобно тащить детей до пустых садиков на условных Борщаговках, где массово проживают пенсы. С демографией все давно ясно: урбанизация подавляет желание размножаться, и чем дальше от города, тем больше детей. Отсутствие мест, куда можно пристроить чадо также косвенно влияет на желание сим чадом обзавестись.
Ну вроде прописные истины, чего их повторять?
глупость как раз считать, что количество школ и детсадов как то влияет на решение заводить детей
и не урбанизация подавляет желание плодиться как кролики, а новый уклад жизни, в селах тоже давно нет необходимости рожать надцать детей шоп по хозяйству помогали, бо семеро из десяти все равно в детстве помрут
давно доказано же, шо чем цивилизованнее общество, тем меньше его представители рожают детей
а мой сарказм был адресован тем полоумным, которые одновременно голосят о недостатке школ и тут же - об отрицательной демографии
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:58
Frant написав: sequence написав:
Школы и садики нужно строить для еще нерожденных
ніхто цього робити не буде.
Це ж не СРСР з його плановою економікою.
У укро-бидло-їліти, як і у московитів, у успішних та доляровитих - горизонт мислення - рік-два, не більше. Заробити грошей і вивести їх в офшори. Потім самому виїхати, купити нерухомістьв Лондоні і мандрувати по світу. Це стеля "стратехічного" мислення екс-селян.32 млн чол. - надто багато для такої якості управління
.
Укро-їліта може керувати 5 млн, не більше. Шахти, руда, олія, зерно.
думаю, що на 25 млн. населення прийде стабілізізєц, а потім ріст... я ще яку філіпіночку привезу
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:01
kingkongovets написав: sequence написав: kingkongovets написав:
..ну то есть в цивилизованных странах отрицательная демография - следствие недостаточного количества школ и детсадов?
так и зОпишем бгг
у вас настроение такое с утра - глупости писать? Ну ясно же, что жителям новостроев весьма неудобно тащить детей до пустых садиков на условных Борщаговках, где массово проживают пенсы. С демографией все давно ясно: урбанизация подавляет желание размножаться, и чем дальше от города, тем больше детей. Отсутствие мест, куда можно пристроить чадо также косвенно влияет на желание сим чадом обзавестись.
Ну вроде прописные истины, чего их повторять?
глупость как раз считать, что количество школ и детсадов как то влияет на решение заводить детей
и не урбанизация подавляет желание плодиться как кролики, а новый уклад жизни, в селах тоже давно нет необходимости рожать надцать детей шоп по хозяйству помогали, бо семеро из десяти все равно в детстве помрут
давно доказано же, шо чем цивилизованнее общество, тем меньше его представители рожают детей
а мой сарказм был адресован тем полоумным, которые одновременно голосят о недостатке школ и тут же - об отрицательной демографии
готутуйтесь приймати азіатів та африканців, в них там проблеми поки що із народжуваністю нема (поки не перевакцинували, щоб не плодилися)
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