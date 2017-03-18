Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:[quote="5296811:барабашов"].. И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
Мы это почувствуем лет через 5-10. Сильно почувствуем. Пока на пике экономической активности многочисленное поколение 70х-80х.
так получается школы и детсады строить смысла нет? чего же тогда противники «незаконных забудов» бухтят?
неверная логика. Школы и садики нужно строить для еще нерожденных, а не 40-50 летних успешных людей. бо если не построишь, то и не родят ))[/quote] то есть отрицательная демография в цивилизованных странах - следствие недостаточного количества школ и детсадов? так и зОпишем бгг
kingkongovets написав:..ну то есть в цивилизованных странах отрицательная демография - следствие недостаточного количества школ и детсадов? так и зОпишем бгг
у вас настроение такое с утра - глупости писать? Ну ясно же, что жителям новостроев весьма неудобно тащить детей до пустых садиков на условных Борщаговках, где массово проживают пенсы. С демографией все давно ясно: урбанизация подавляет желание размножаться, и чем дальше от города, тем больше детей. Отсутствие мест, куда можно пристроить чадо также косвенно влияет на желание сим чадом обзавестись. Ну вроде прописные истины, чего их повторять?
kingkongovets написав:..ну то есть в цивилизованных странах отрицательная демография - следствие недостаточного количества школ и детсадов? так и зОпишем бгг
у вас настроение такое с утра - глупости писать? Ну ясно же, что жителям новостроев весьма неудобно тащить детей до пустых садиков на условных Борщаговках, где массово проживают пенсы. С демографией все давно ясно: урбанизация подавляет желание размножаться, и чем дальше от города, тем больше детей. Отсутствие мест, куда можно пристроить чадо также косвенно влияет на желание сим чадом обзавестись. Ну вроде прописные истины, чего их повторять?
глупость как раз считать, что количество школ и детсадов как то влияет на решение заводить детей и не урбанизация подавляет желание плодиться как кролики, а новый уклад жизни, в селах тоже давно нет необходимости рожать надцать детей шоп по хозяйству помогали, бо семеро из десяти все равно в детстве помрут давно доказано же, шо чем цивилизованнее общество, тем меньше его представители рожают детей
а мой сарказм был адресован тем полоумным, которые одновременно голосят о недостатке школ и тут же - об отрицательной демографии
kingkongovets написав:..глупость как раз считать, что количество школ и детсадов как то влияет на решение заводить детей..
Я не собираюсь разводить тут длинную полемику о новых укладах жизни. Речь идет о правилах и нормах градостроительства, которые вроде никто не отменял. В том числе, насчет садиков произвольной формы собственности. Со школами, особенно средними и выше, история чуть другая. Если у вас какие-то отдельные соображения по этому поводу - изложите, пожалуйста. ЗЫ Работая в многочисленном коллективе с девушками-мамками в том числе, слышу эти разговоры практически ежедневно. И для экономики компании это тоже становится проблемой. Бо кому-то куда-то отвезти, откуда-то забрать, кто-то заболел и прочее. Больше всего проблем у Софиевки и прочих Вишневых. Там сельсоветам вообще насрать на "односельчан". Киева это касается в меньшей мере - почти в любом районе в пешей доступности можно найти садик и пристроить чадо.
kingkongovets написав:..глупость как раз считать, что количество школ и детсадов как то влияет на решение заводить детей..
Я не собираюсь разводить тут длинную полемику о новых укладах жизни. Речь идет о правилах и нормах градостроительства, которые вроде никто не отменял. В том числе, насчет садиков произвольной формы собственности. Со школами, особенно средними и выше, история чуть другая. Если у вас какие-то отдельные соображения по этому поводу - изложите, пожалуйста. ЗЫ Работая в многочисленном коллективе с девушками-мамками в том числе, слышу эти разговоры практически ежедневно. И для экономики компании это тоже становится проблемой. Бо кому-то куда-то отвезти, откуда-то забрать, кто-то заболел и прочее. Больше всего проблем у Софиевки и прочих Вишневых. Там сельсоветам вообще насрать на "односельчан". Киева это касается в меньшей мере - почти в любом районе в пешей доступности можно найти садик и пристроить чадо.
а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках? шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)? и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 14 вер, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
striped написав:А что никто не пишет про дом Билозир? Или про Виталика или хорошо или ничего? Жду теперь введения дома монстра на Подоле и свечку в 50 этажей на Шулявке. Ну и переизбрания самого лучшего мэра.
striped написав:А что никто не пишет про дом Билозир? Или про Виталика или хорошо или ничего? Жду теперь введения дома монстра на Подоле и свечку в 50 этажей на Шулявке. Ну и переизбрания самого лучшего мэра.
а при чем там кличко? он имеет влияние на суды?
Нет конечно. Это ж не МАФы обилечивать, а потом сносить - там же забор стоял и друг Ваш со всей властной комарильей попасть на площадку не смог. Кстати, поговаривают, что он метит на боксерское кресло - опять злые языки?