Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках? шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)? и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
Конг, сколько лет было вашему ребёнку, когда с женой разводились?
kingkongovets написав:шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)? и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб
Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".
striped написав:А что никто не пишет про дом Билозир? Или про Виталика или хорошо или ничего? Жду теперь введения дома монстра на Подоле и свечку в 50 этажей на Шулявке. Ну и переизбрания самого лучшего мэра.
а при чем там кличко? он имеет влияние на суды?
Нет конечно. Это ж не МАФы обилечивать, а потом сносить - там же забор стоял и друг Ваш со всей властной комарильей попасть на площадку не смог. Кстати, поговаривают, что он метит на боксерское кресло - опять злые языки?
не спрыгивайте с вопроса и не переводите стрелы спрашиваю еще раз: по «дому билозир» вопрос решается не в кмда, а в судах, так при чем там кличко?
kingkongovets написав:шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)? и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб
Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".
а шо - школ и детсадов нет вообще? да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 14 вер, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно. 2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то: бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла. 3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.
Дурень я, бандеровец. Отпетый.
Ога, прям взял и с разбегу поверил. Несешь прокремлевскую чушь и кричишь что бандеровец и дурень.
kingkongovets написав:и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
а как надо было? по -правильному, по-конговски? Если деньги были только на то, что строят за окружной.
kingkongovets написав:.. и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не нлавы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
шо та вас занесло никто не наезжает на Кличко и киевскую администрацию. Да, это проблемы местных администраций, которые положили болт на очевидную и не новую проблему. более того, если/когда администрация "бучь и ирпеней" заставит застройщиков строить социальные заведения, то и стоимость жилья там быстро выровняется с киевской, о чем собственно и речь