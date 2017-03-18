Додано: Вів 14 вер, 2021 10:01

Vlad442 написав: kingkongovets написав: шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?

и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов

просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор

все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадовпросто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выборвсе это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб

Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват". Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".

а шо - школ и детсадов нет вообще?да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно статьи в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицахи во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они самиим же должны, они же «платят налоги»