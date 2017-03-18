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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8518851985208521>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках?
шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов

Конг, сколько лет было вашему ребёнку, когда с женой разводились?
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:45

  kingkongovets написав:шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб

Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рыбальский на максималках:

Если бы такое кто-то построил в Киеве - безликие кварталы окна в окна с минимальной дистанцией между домами и тесными закрытыми дворами, его бы местные эстеты с дерьмом смешали бы.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:
striped написав:А что никто не пишет про дом Билозир? Или про Виталика или хорошо или ничего?
Жду теперь введения дома монстра на Подоле и свечку в 50 этажей на Шулявке. Ну и переизбрания самого лучшего мэра.
а при чем там кличко?
он имеет влияние на суды?


Нет конечно. Это ж не МАФы обилечивать, а потом сносить - там же забор стоял и друг Ваш со всей властной комарильей попасть на площадку не смог. Кстати, поговаривают, что он метит на боксерское кресло - опять злые языки?
не спрыгивайте с вопроса и не переводите стрелы
спрашиваю еще раз:
по «дому билозир» вопрос решается не в кмда, а в судах, так при чем там кличко?
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб

Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".
а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 14 вер, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:02

  Libo написав:
  rjkz написав:1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно. :mrgreen:
2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то:
бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла.
3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.


Дурень я, бандеровец. Отпетый. :lol:


Ога, прям взял и с разбегу поверил.
Несешь прокремлевскую чушь и кричишь что бандеровец и дурень.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»

а как надо было? по -правильному, по-конговски?
Если деньги были только на то, что строят за окружной.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:06

  kingkongovets написав:..
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не нлавы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»

шо та вас занесло
никто не наезжает на Кличко и киевскую администрацию. Да, это проблемы местных администраций, которые положили болт на очевидную и не новую проблему.
более того, если/когда администрация "бучь и ирпеней" заставит застройщиков строить социальные заведения, то и стоимость жилья там быстро выровняется с киевской, о чем собственно и речь
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:08

  Libo написав:
  rjkz написав: Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.

У меня денежное довольствие в долларах. Поэтому и сам вместе с вами переживаю. Если у доллара проблемы, то рубль вообще в навоз превратится. Поэтому и в Ольгино за доллар держат кулачки. :lol:


Тебе виднее.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:09

  airmax78 написав:Рыбальский на максималках:
Зображення

квадратно-гніздовим методом.
а ще на совок скаржитися... буде Європа на Рибальsky
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