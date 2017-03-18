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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8518851985208521

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:17

  hume написав:
  J_P написав:
  Investor_K написав:Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?

Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))

Приветствую вас. Как вы оцениваете ситуацию с реконструкцией ТРЦ Метрополис? Возможно ли получить вместе с реконструкцией ТРЦ пару домов в нагрузку? Ничего не слышали?

И вас...
Приветствую)))
Если кратко подытожить бурное обсуждение данного вопроса в вайбер-группе "ОбоСкая", то вроде новых домов быть не должно...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:27

  Libo написав:
  rjkz написав:1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно. :mrgreen:
2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то:
бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла.
3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.


Дурень, я бандеровец. Отпетый. :lol:


Но в экономике ты - помесь Глазьева с Хазиным, двоих российских конспирологов, предвещающих начало конца бакса каждый "следующий квартал" с начала 2000-х. За это время доллар подорожал к рублю на 280%. Судьба не лишена иронии :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:41

  zРадио написав:..
Но в экономике ты - помесь Глазьева с Хазиным, двоих российских конспирологов, предвещающих начало конца бакса каждый "следующий квартал" с начала 2000-х. За это время доллар подорожал к рублю на 280%. Судьба не лишена иронии :lol:

справедливости ради, Хазин в рубль никогда не предлагал вкладываться, предсказал с началом кризиса 2008го гонку девальваций, а до этого и сам ипотечный кризис, позже пиарил золотые монеты Центробанка. Тут никаких обломов не вышло.
он хоть и конспиролог, но довольно высокого полета. Не Демура точно
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