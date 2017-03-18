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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:17
hume написав: J_P написав: Investor_K написав:
Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?
Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))
Приветствую вас. Как вы оцениваете ситуацию с реконструкцией ТРЦ Метрополис? Возможно ли получить вместе с реконструкцией ТРЦ пару домов в нагрузку? Ничего не слышали?
И вас...
Приветствую)))
Если кратко подытожить бурное обсуждение данного вопроса в вайбер-группе "ОбоСкая", то вроде новых домов быть не должно...
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:27
Libo написав: rjkz написав:
1. Подобные рассуждения раздували из-за поребрика и с 2004 по 2008 год. Якобы "баксу кирдык". Оказалось немного преждевременно.
2. Даже если на секунду предположить, что та триколорная ересь, которую ты тут несешь постоянно, случится, то:
бакс начнет инфлировать-потеря доверия как к мировой резервной валютк-возврат баксов со всего мира в "радную гавань" (так у тебя запоребриком говорят?)-мегагиперсуперпуперинфляция доллара-коллапс американской и частично мировой экономик-коллапс геополитической системы-твоя миссия выполнена-внеочередное звание-мядалька лично из рук пуйла.
3. Несмотря на все твои старания, бакс останется эталонной валютой, а ты останешься с рублевой зарплатой в Ольгино.
Дурень, я бандеровец. Отпетый.
Но в экономике ты - помесь Глазьева с Хазиным, двоих российских конспирологов, предвещающих начало конца бакса каждый "следующий квартал" с начала 2000-х. За это время доллар подорожал к рублю на 280%. Судьба не лишена иронии
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:41
zРадио написав:
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Но в экономике ты - помесь Глазьева с Хазиным, двоих российских конспирологов, предвещающих начало конца бакса каждый "следующий квартал" с начала 2000-х. За это время доллар подорожал к рублю на 280%. Судьба не лишена иронии
справедливости ради, Хазин в рубль никогда не предлагал вкладываться, предсказал с началом кризиса 2008го гонку девальваций, а до этого и сам ипотечный кризис, позже пиарил золотые монеты Центробанка. Тут никаких обломов не вышло.
он хоть и конспиролог, но довольно высокого полета. Не Демура точно
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