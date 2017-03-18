kingkongovets написав:

sequence написав: Я не собираюсь разводить тут длинную полемику о новых укладах жизни. Речь идет о правилах и нормах градостроительства, которые вроде никто не отменял. В том числе, насчет садиков произвольной формы собственности. Со школами, особенно средними и выше, история чуть другая.

Если у вас какие-то отдельные соображения по этому поводу - изложите, пожалуйста.

ЗЫ Работая в многочисленном коллективе с девушками-мамками в том числе, слышу эти разговоры практически ежедневно. И для экономики компании это тоже становится проблемой. Бо кому-то куда-то отвезти, откуда-то забрать, кто-то заболел и прочее.

Больше всего проблем у Софиевки и прочих Вишневых. Там сельсоветам вообще насрать на "односельчан".

Киева это касается в меньшей мере - почти в любом районе в пешей доступности можно найти садик и пристроить чадо.

а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках?шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадовпросто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выборвсе это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб