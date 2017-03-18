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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8519852085218522>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:17

  hume написав:
  J_P написав:
  Investor_K написав:Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?

Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))

Приветствую вас. Как вы оцениваете ситуацию с реконструкцией ТРЦ Метрополис? Возможно ли получить вместе с реконструкцией ТРЦ пару домов в нагрузку? Ничего не слышали?

И вас...
Приветствую)))
Если кратко подытожить бурное обсуждение данного вопроса в вайбер-группе "ОбоСкая", то вроде новых домов быть не должно...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01

  airmax78 написав:Рыбальский на максималках:


Недоработали маркетологи - нужно было называть ЖК "Рыбарселона"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:09

  Унуноктий написав:В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?

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Если это не цена сделки, то:
Это хотелка
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:13

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики.

ОНИ это кто?
истерящие по поводу финмона и нулевой декларации в т.ч. на данной ветке?

Лес рубят, щепки летят. В данном случае матрасники оказались щепками, поэтому и возмущаются. Если человек доллары с 2007 держал налом, то, даже если он заплатил все налоги, он оказывается вне закона из-за девальваций, которые увеличили их гривневый эквивалент.
Других объяснений этому стону я не вижу. Дешевый бесконтрольный ЕН в свое время позволил отмыть деньги всем желающим. Даже сейчас не поздно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:13

  zРадио написав:...
https://echo.msk.ru/programs/opponent/553559-echo/

Вы хоть сами читали? )))
"Если вы хотите сказать, как будет вести себя доллар относительно рубля в ближайшие месяцы, то я могу сказать – доллар относительно рубля будет расти. Независимо от того, что будет происходить на мировых рынках. В том числе, на рынке «Форекс» — просто потому, что рубль был очень сильно переоценен."
Хазин был и остается золотым жуком. При том качество его предсказаний несколько отличается от некоторых, не будем показывать пальцем. В частности, с нефтеюанем он угадал, Китай, крупнейший потребитель нефти, год (кажется) назад стартовал торги нефтью в юанях.
Ну да ладно, хватит тут оффтопить про всяких хейтеров Украины ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:17

  kingkongovets написав:
sequence написав: Я не собираюсь разводить тут длинную полемику о новых укладах жизни. Речь идет о правилах и нормах градостроительства, которые вроде никто не отменял. В том числе, насчет садиков произвольной формы собственности. Со школами, особенно средними и выше, история чуть другая.
Если у вас какие-то отдельные соображения по этому поводу - изложите, пожалуйста.
ЗЫ Работая в многочисленном коллективе с девушками-мамками в том числе, слышу эти разговоры практически ежедневно. И для экономики компании это тоже становится проблемой. Бо кому-то куда-то отвезти, откуда-то забрать, кто-то заболел и прочее.
Больше всего проблем у Софиевки и прочих Вишневых. Там сельсоветам вообще насрать на "односельчан".
Киева это касается в меньшей мере - почти в любом районе в пешей доступности можно найти садик и пристроить чадо.
а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках?
шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб

Зачастую соглашаюсь с вашими постами... Но не в этом случае. Выделил цветом основную мысль sequence. И считаю ее очень правильной.
Помните мой пример о вопиющей несправедливости соотношения цены метра жилой площади в "ОбоСкае" к кв м. паркоместа, особенно если сравнивать с новостройками Варшавы, где цена кв метра в паркинге в 2 раза ниже чем в Скае при более высокой жилой?
Аirmax78 правильно тогда подметил: в Варшаве неукоснительно соблюдаются градостроительные нормы - т.е. процент паркомест гораздо выше чем в киевских жк. Думаете это выгодно строителям ? Сомневаюсь....
Застройщики "ипеней" тоже должны вносить свою лепту в обустройство района. А следить за этим должна местная власть. Если бы следила - школ и садиков было бы достаточно. Как паркомест в новых жк в Варшаве...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:21

  Унуноктий написав:В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?

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Какой капец... Купленное в 2019м уже кажется каким-то подарком.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:26

  rjkz написав:..
Если это не цена сделки, то:
Это хотелка

а вы идите поторгуйтесь с КГС
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:29

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?

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Если это не цена сделки, то:
Это хотелка

Это объективная реальность: отсутствия мозгов у тех, кто диктует правила застройки. Или мозги есть, но их работа напрвлена в другую сторону.
При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины.
Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.
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