|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:17
hume написав: J_P написав: Investor_K написав:
Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?
Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))
Приветствую вас. Как вы оцениваете ситуацию с реконструкцией ТРЦ Метрополис? Возможно ли получить вместе с реконструкцией ТРЦ пару домов в нагрузку? Ничего не слышали?
И вас...
Приветствую)))
Если кратко подытожить бурное обсуждение данного вопроса в вайбер-группе "ОбоСкая", то вроде новых домов быть не должно...
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 775
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
airmax78 написав:
Рыбальский на максималках:
Недоработали маркетологи - нужно было называть ЖК "Рыбарселона"
-
zРадио
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 11062
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2484 раз.
- Подякували: 5457 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:03
В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21597
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:09
Унуноктий написав:
В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння
?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Если это не цена сделки, то:Это хотелка
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12162
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6165 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:13
Прохожий написав: Vlad442 написав:Они платят налоги
, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики.
ОНИ это кто?
истерящие по поводу финмона и нулевой декларации в т.ч. на данной ветке?
Лес рубят, щепки летят. В данном случае матрасники оказались щепками, поэтому и возмущаются. Если человек доллары с 2007 держал налом, то, даже если он заплатил все налоги, он оказывается вне закона из-за девальваций, которые увеличили их гривневый эквивалент.
Других объяснений этому стону я не вижу. Дешевый бесконтрольный ЕН в свое время позволил отмыть деньги всем желающим. Даже сейчас не поздно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8393
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:13
Вы хоть сами читали? )))
"Если вы хотите сказать, как будет вести себя доллар относительно рубля в ближайшие месяцы, то я могу сказать – доллар относительно рубля будет расти. Независимо от того, что будет происходить на мировых рынках. В том числе, на рынке «Форекс» — просто потому, что рубль был очень сильно переоценен."
Хазин был и остается золотым жуком. При том качество его предсказаний несколько отличается от некоторых, не будем показывать пальцем. В частности, с нефтеюанем он угадал, Китай, крупнейший потребитель нефти, год (кажется) назад стартовал торги нефтью в юанях.
Ну да ладно, хватит тут оффтопить про всяких хейтеров Украины ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5721
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1517 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:17
kingkongovets написав:
sequence написав: Я не собираюсь разводить тут длинную полемику о новых укладах жизни. Речь идет о правилах и нормах градостроительства, которые вроде никто не отменял. В том числе, насчет садиков произвольной формы собственности. Со школами, особенно средними и выше, история чуть другая.
Если у вас какие-то отдельные соображения по этому поводу - изложите, пожалуйста.
ЗЫ Работая в многочисленном коллективе с девушками-мамками в том числе, слышу эти разговоры практически ежедневно. И для экономики компании это тоже становится проблемой. Бо кому-то куда-то отвезти, откуда-то забрать, кто-то заболел и прочее.
Больше всего проблем у Софиевки и прочих Вишневых. Там сельсоветам вообще насрать на "односельчан".
Киева это касается в меньшей мере - почти в любом районе в пешей доступности можно найти садик и пристроить чадо.
а эти бедные-нещасные мамки о чем думали, когда селились в вишневых-софиевках?
шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб
Зачастую соглашаюсь с вашими постами... Но не в этом случае. Выделил цветом основную мысль sequence
. И считаю ее очень правильной.
Помните мой пример о вопиющей несправедливости соотношения цены метра жилой площади в "ОбоСкае" к кв м. паркоместа, особенно если сравнивать с новостройками Варшавы, где цена кв метра в паркинге в 2 раза ниже чем в Скае при более высокой жилой? Аirmax78
правильно тогда подметил: в Варшаве неукоснительно соблюдаются градостроительные нормы - т.е. процент паркомест гораздо выше чем в киевских жк. Думаете это выгодно строителям ? Сомневаюсь....
Застройщики "ипеней" тоже должны вносить свою лепту в обустройство района. А следить за этим должна местная власть. Если бы следила - школ и садиков было бы достаточно. Как паркомест в новых жк в Варшаве...
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 775
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:21
Унуноктий написав:
В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Какой капец... Купленное в 2019м уже кажется каким-то подарком.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39593
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 936 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:26
rjkz написав:
..
Если это не цена сделки, то:Это хотелка
а вы идите поторгуйтесь с КГС
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5721
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1517 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:29
rjkz написав: Унуноктий написав:
В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння
?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Если это не цена сделки, то:Это хотелка
Это объективная реальность: отсутствия мозгов у тех, кто диктует правила застройки. Или мозги есть, но их работа напрвлена в другую сторону.
При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины.
Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 775
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|591
|292697
|
|
|21369
|3867852
|
Пон 13 вер, 2021 21:33
hume
|
|20
|49616
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|