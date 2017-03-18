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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8519852085218522

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:33

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Какой капец... Купленное в 2019м уже кажется каким-то подарком.

Вопрос в другом - покупают ли в такой ж0пе как Медовый(почём там КстА метр был на входе Уну и сейчас?) паркоместа дороже ляма гриши? Есть ли инфа в вайбер группе этошо ЖК, что кто ищет себе это паркоместо именно за лям, а не за 25куе к примеру? И есть ли там у жильцов вообще такие машины, которые страшно бросать на ночь на улице, тыщщ по 100+куе, как у Кинга и Прохожего, т.е. дороже средневзвешенной квартиры в Киеве в целом?
Биток, пусть и 19года выпуска, маловероятно что угонят ночью, разве что на остродефицитные запчасти.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:37

  барабашов написав:..
Биток, пусть и 19года выпуска, маловероятно что угонят ночью, разве что на остродефицитные запчасти.

пишут, что пошла мода катализаторы вырезать
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жду хоть какой то помощи от людей которые хоть что то в этой жизни достигли.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:50

  kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»



стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)

а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) :roll:
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
Востаннє редагувалось Genie в Вів 14 вер, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:53

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб

Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".


это правда, в Соф.Борщаговке один застройщик построил государственный сад, так что такая практика есть
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:57

по теме - в ЖК Грейт в новой очереди всего 2 квартиры в расрочку можно взять, старт цен 1шки - от 1, 52 млн, 1й взнос - 50%, сдача - 4 квартал 23 года. Да, с видом на промзону
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:07

  барабашов написав:Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.


Я перед дією на певну суму грошей, намагаюся відповісти сам для себе на питання - навіщо.

Просто так? Так нехай просто так теліпається.

Висіла рік, повісить ще.

Відносьтеся до нерухомості без сакрального змісту ( у дворі пупок закопано, чи на дверях відмітки як діти виростали тому це коштує х2).

Просто так в гроші не тре виходити. Необхідно чітко розуміти що з ними робити.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»



стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)

а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) :roll:
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...


ну давайте тогда разбираться
вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так
да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина?
кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки?
да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен
вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рекордно дорогой газ. Как подорожает отопление.

https://korrespondent.net/ukraine/event ... -otoplenye
Чукча2
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