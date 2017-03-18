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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:33
airmax78 написав: Унуноктий написав:
В ЖК Медовый семейное паркоместо, на 2 машины, паравозиком одна за одной стоит 40000$ это геноцид или зубожиння?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Какой капец... Купленное в 2019м уже кажется каким-то подарком.
Вопрос в другом - покупают ли в такой ж0пе как Медовый(почём там КстА метр был на входе Уну и сейчас?) паркоместа дороже ляма гриши? Есть ли инфа в вайбер группе этошо ЖК, что кто ищет себе это паркоместо именно за лям, а не за 25куе к примеру? И есть ли там у жильцов вообще такие машины, которые страшно бросать на ночь на улице, тыщщ по 100+куе, как у Кинга и Прохожего, т.е. дороже средневзвешенной квартиры в Киеве в целом?
Биток, пусть и 19года выпуска, маловероятно что угонят ночью, разве что на остродефицитные запчасти.
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барабашов
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:37
барабашов написав:
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Биток, пусть и 19года выпуска, маловероятно что угонят ночью, разве что на остродефицитные запчасти.
пишут, что пошла мода катализаторы вырезать
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:47
Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:49
Жду хоть какой то помощи от людей которые хоть что то в этой жизни достигли.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:50
kingkongovets написав:
[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»
стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)
а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа)
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
Востаннє редагувалось Genie
в Вів 14 вер, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:53
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
шо кто то (государство) обязано тут же подсуетить бесплатную садик/школу/поликлинику именно там, где у них хватило денег на новострой (бо в совкошлаке живут одни пенсы и их корона туда не помещается)?
и кстати детей же они все равно заводят, невзирая на якобы недостаток школ и детсадов
просто получают потом нескончаемый гемор с логистикой, но это исключительно их выбор
все это последствия совковой и постсовковой инфантильности, «мне все должны», и если у кого то хватило мозгов купить говнострой в ипенях, в которых нет необходимой инфраструктуры, то это в первую очередь его личный проеб
Они платят налоги, которые государство должно тратить на людей, в том числе и на садики. Понятно, что денег на все сразу не хватает, но такая позиция "сами виноваты" неправильная. Так можно продолжить и сказать "ограбили, чего он в 10 вечера по улицам шляется, нечего теперь в полицию ходить заявления писать, людий отвлекать, сам виноват".
это правда, в Соф.Борщаговке один застройщик построил государственный сад, так что такая практика есть
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:57
по теме - в ЖК Грейт в новой очереди всего 2 квартиры в расрочку можно взять, старт цен 1шки - от 1, 52 млн, 1й взнос - 50%, сдача - 4 квартал 23 года. Да, с видом на промзону
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Додано: Вів 14 вер, 2021 12:07
барабашов написав:
Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.
Я перед дією на певну суму грошей, намагаюся відповісти сам для себе на питання - навіщо.
Просто так? Так нехай просто так теліпається.
Висіла рік, повісить ще.
Відносьтеся до нерухомості без сакрального змісту ( у дворі пупок закопано, чи на дверях відмітки як діти виростали тому це коштує х2).
Просто так в гроші не тре виходити. Необхідно чітко розуміти що з ними робити.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 12:19
Genie написав: kingkongovets написав:
[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»
стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)
а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа)
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
ну давайте тогда разбираться
вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так
да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина?
кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки?
да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен
вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?
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Додано: Вів 14 вер, 2021 12:27
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