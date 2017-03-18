Додано: Вів 14 вер, 2021 11:47

Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:

Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.

Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.

Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?

П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)

Объект продаю потому что просто хочу.