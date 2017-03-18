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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины.
Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.


ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки?
или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя?
удивили дважды, не ожидал от вас такого

зы: так а последний абзац о чем, не могу понять?
о слишком дешевом киевском бетоне?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:38

  барабашов написав:Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.

ИМХО 193м2 если для жизни не нужно то сливать
хз по Днепру
Я бы как вариант взял пару-тройку однух в Дельмаре только ликвидных
или какие там у вас супер модные комплексы на этапе строительства
с парковкой в ЖК так понимаю в Днепре проблем нет

мож на покупку земли с перспективой постройки дома для себя посмотреть если эта тема заходит, хотя сейчас цены на работы ахтунговые

кстати как там ситуация в Барталамео, с 10го что изменилось?)

апд
про битки/акцульки/металлы и прочие "фишки" это тема других веток)
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:43

  Первый написав:
  барабашов написав:Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации:
Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году.
Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт.
Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть?
П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт)
Объект продаю потому что просто хочу.


Я перед дією на певну суму грошей, намагаюся відповісти сам для себе на питання - навіщо.

Просто так? Так нехай просто так теліпається.

Висіла рік, повісить ще.

Відносьтеся до нерухомості без сакрального змісту ( у дворі пупок закопано, чи на дверях відмітки як діти виростали тому це коштує х2).

Просто так в гроші не тре виходити. Необхідно чітко розуміти що з ними робити.

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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мрачный растишка: https://concorde.ua/ua/press/press-abou ... XzZXgEdqOk
Еще какой-то годик и увидим его крокодильи слезы, что все не продал, когда Зрадио давал сигналы.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:51

  Libo написав:Дурень, я бандеровец. Отпетый. :lol:

Було смішно.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:51

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»



стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)

а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) :roll:
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...


ну давайте тогда разбираться
вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так
да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина?
кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки?
да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен
вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?


У класі десь третина ліміти з Обухівського району. В класі 25 дітей. Район ТТ
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:59

  airmax78 написав:Мрачный растишка: https://concorde.ua/ua/press/press-abou ... XzZXgEdqOk
Еще какой-то годик и увидим его крокодильи слезы, что все не продал, когда Зрадио давал сигналы.

скучные у вас ссылки, видосики от 1$го куда веселей и оптимистичней :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:У класі десь третина ліміти з Обухівського району. В класі 25 дітей. Район ТТ


это потому шо «район пенсионерский» бгг

зы: 47я школа?
«лимита» на сиротских авто детей туда привозит бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:18

  kingkongovets написав:
Первый написав:У класі десь третина ліміти з Обухівського району. В класі 25 дітей. Район ТТ


это потому шо «район пенсионерский» бгг

зы: 47я школа?
«лимита» на сиротских авто детей туда привозит бгг


Якщо Я правильно зрозумів дописувачів, то кличко - козел, що не побудував школи в Обухівському районі. І ліміта повинна страждати 5 разів на тиждень.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 14 вер, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:20

  airmax78 написав:Мрачный растишка: https://concorde.ua/ua/press/press-abou ... XzZXgEdqOk
Еще какой-то годик и увидим его крокодильи слезы, что все не продал, когда Зрадио давал сигналы.


Мені здалося, що цей нерозумний дядько, не у курсі що у нас зараз парапланерування з МХЗ.

Хотілося б помилятися:-)
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