Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины. Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.
ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки? или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя? удивили дважды, не ожидал от вас такого
зы: так а последний абзац о чем, не могу понять? о слишком дешевом киевском бетоне?
барабашов написав:Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации: Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году. Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт. Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть? П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт) Объект продаю потому что просто хочу.
ИМХО 193м2 если для жизни не нужно то сливать хз по Днепру Я бы как вариант взял пару-тройку однух в Дельмаре только ликвидных или какие там у вас супер модные комплексы на этапе строительства с парковкой в ЖК так понимаю в Днепре проблем нет
мож на покупку земли с перспективой постройки дома для себя посмотреть если эта тема заходит, хотя сейчас цены на работы ахтунговые
кстати как там ситуация в Барталамео, с 10го что изменилось?)
апд про битки/акцульки/металлы и прочие "фишки" это тема других веток)
барабашов написав:Да, после простыней Либо, Зразы и Рикза вопрос немного не по теме ветки по части локации: Есть квартира в центре Днепра для собственного проживания. Метраж как и надо под двести метров. Дом 2004 года, ремонт конечно подустал. Есть клиент на объект, но по цене 2018-19 г.г., да собственно с выборов Зели первый вообще клиент на объект с деньгами, цена на обьект почти не менялась 2,5 года. Риэлторы говорят метраж немоден в наше время, сейчас и сто метров берут только миллионеры себе, а тут и ремонт без ламината, серых стен и IKEA в каждом углу, короче папа делал под себя. И в 2005 году. Цена за метр даже ниже(на копейки), чем цена газоблока дельмаровского напротив без ремонта в однухе. Но риэлторы упирают на метраж в 193 метра и шо трэба обновлять ремонт. Шо посоветуют местные лендлорды? Продавать пока доллар не стал 40 с этими криворожскими и клиенту чото жжёт ляжку? А куда деньги вкладывать? Во что отличное от СЭС или битка(???) лезть? П ыСы. Я не лендлорд ни капли по строению мозгов и ничего под аренду брать не хочу, просто арендаторов своей сталинки на выход с ноября попрошу и сам туда заеду,умаялся на шару её сдавать (тоже нужен ремонт) Объект продаю потому что просто хочу.
Я перед дією на певну суму грошей, намагаюся відповісти сам для себе на питання - навіщо.
Просто так? Так нехай просто так теліпається.
Висіла рік, повісить ще.
Відносьтеся до нерухомості без сакрального змісту ( у дворі пупок закопано, чи на дверях відмітки як діти виростали тому це коштує х2).
Просто так в гроші не тре виходити. Необхідно чітко розуміти що з ними робити.
kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще? да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы. У вас раздвоение личности?)
а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
ну давайте тогда разбираться вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина? кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки? да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?
У класі десь третина ліміти з Обухівського району. В класі 25 дітей. Район ТТ