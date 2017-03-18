Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще? да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы. У вас раздвоение личности?)
а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
ну давайте тогда разбираться вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина? кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки? да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?
ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила. у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп. у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)