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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8521852285238524

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:27

  Первый написав:
У класі десь третина ліміти з Обухівського району. В класі 25 дітей. Район ТТ


об этом я и говорила, что в то время как на Академе-Южной Борщаговке 35 человек в классах, в центре по 23-25, плотность населения меньше, больше частных школ
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:32

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще?
да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать
и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах
и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами
им же должны, они же «платят налоги»



стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы.
У вас раздвоение личности?)

а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) :roll:
смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...


ну давайте тогда разбираться
вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так
да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина?
кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки?
да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен
вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?


ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила.
у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп.
у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:40

  airmax78 написав:Рыбальский на максималках:
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а саграда фамилия - это, наверно, 5й элемент ?
baraka
 
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