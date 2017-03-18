Додано: Вів 14 вер, 2021 14:24

Прохожий

Выхлоп от тех однух % 7–8 будет максимум и ремонт почти год, и недешевый, не обойки поклеить, там однухи минимум 15кгрн идут, г0вно рядом в хрущах есть и полно.

Тема с СЭС на участке с ИЖС даёт под 22%, как ситуация с дефицитом бюджета сумасшедшим пойдёт и с девалом обязательным у нас каждые лет 7 - не представляю, вроде до 2030года платят 16евроцентов/кВт/ч, и не наши, а ЕС. Потом и у нас киловатт-час как и в Польше 100% будет дорогой.

Но это только потому что есть и участки у тёщи с тестем, и сарайки с подключённой ЭЭ к ним. А так надо ещё в землю что то вбухать.

Продаю потому что Днепр не Киев и едут отсюда, а не сюда. По крайней мере дети моих состоятельных знакомых.

Белые люди короче валят, конечно не арабы с индусами, тех в ВУЗах полно.

Да и первый не песдабол "а за 100куе???", а покупан за 29 месяцев как то настораживает.

При том что у нас в доме есть 3х эт.квартира в 360 метров шестёрки ИВК, и целые этажи у состоятельных евреев из бывших.

Не знаю кому сейчас в нашем городе из конечных покупателей нужна вообще квартира для жилья по цене 30-40 кгрн за метр с самым распрекрасным ремонтом в самом центровом центре, но метражом от 150 метров.

Риэлторы говорят что до полтоса всё продаётся без них, а запросы к ним идут максимум на 100-120 куе от ищущих себе даже c ремонтом!!!! клиентов, причём таких что земли под собой не чувствуют, но на Геликах и Ку7-8 с Кайенами не ездят, бо дорого.

Амстердам где Корбан с Филатовым живут конечно это отдельная тема, но и там наверно кто то что то и продаёт, и купить хочет. Там квартиры намного больше моей, знаю.

Бартоломео стоит я там раз в год на Пикнике отрываюсь.

как то так

Помогайте.