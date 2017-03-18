Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:[]а шо - школ и детсадов нет вообще? да нет, они есть, но вильнолюдь, «платящий налоги» и получающий зп в конверте, или оформленный как фоп, купивший ирпенятник и не сдачу взявший биток из штатов, считает шо школа должна быть рядом с его домом в поле, а бесплатная парковка - там, где ему в данный момент нужно стать и в итоге имеем перегруженные детьми из пригородов и окраин школы и генерируемый ими трафик и пробки на киевских улицах и во всем этом виноват именно кличко, а не главы горадминистраций буч и ирпеней и не они сами им же должны, они же «платят налоги»
стоп, пару дней назад вы писали, что я несу бред и школы Киева, особенно спальных районов, близлежащих к пригородам, ни фига не перегружены. Потом в том же посте писали о пробках, создаваемых жителями пригородов, развозящим свои чада в сады-школы. У вас раздвоение личности?)
а куда смотрит модерация сайта? здесь представительниц слабого пола все чаще называют исключительно телками и мамками (и это вы еще смеетесь с кидстафа) смотрю, администрации форума пофиг на такие выходки, уходят форумчане, полезной инфы - 0...
ну давайте тогда разбираться вы писали, шо «школы на борщаге переполнены» - я вам на конкретном примере доказал шо это мягко говоря не совсем так да, на академе и новобеличах наблюдается подобное из-за наплыва детей из софборщаги, ирпеня и прочих буч и ворзелей, хьюм вон упоминал, шо люди из украинки возят детей в печерские лицеи и гимназии - так чья это вина? кмда, или все же людей, покупающих квартиры в ипенях и при этом нагружающих киевскую инфраструктуру и не забывающих при этом проклинать кличко за пробки? да, безусловно градостроительные нормы надо соблюдать, но и здравый смысл при выборе жилья тоже присутствовать должен вот вы, покупая жилье в софборщаге наличием школ и их загрузкой интересовались?
ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила. у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп. у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)
Genie написав:.. у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп. ..
но всех их объединяло отсутствие средств на жилье в черте города и наличие желания поближе окопаться. Самое интересное, это дальнейшие действия, по мере накопления средств. Знакомая, что страдает от Софиевки, купила вторую квартиру.. на Софиевке. "Я тут всё знаю" было решающим аргументом. Ладно народ попроще. Но когда другие мои знакомые, имея возможность взять в Киеве, берут двухэтажные аппартаменты, но на Софиевке + новый XC 90 на сдачу, и теперь утром и вечером живут в нем, в голову влазит тяжело. Как там у Макса, "овно и страдать"
Прохожий Выхлоп от тех однух % 7–8 будет максимум и ремонт почти год, и недешевый, не обойки поклеить, там однухи минимум 15кгрн идут, г0вно рядом в хрущах есть и полно. Тема с СЭС на участке с ИЖС даёт под 22%, как ситуация с дефицитом бюджета сумасшедшим пойдёт и с девалом обязательным у нас каждые лет 7 - не представляю, вроде до 2030года платят 16евроцентов/кВт/ч, и не наши, а ЕС. Потом и у нас киловатт-час как и в Польше 100% будет дорогой. Но это только потому что есть и участки у тёщи с тестем, и сарайки с подключённой ЭЭ к ним. А так надо ещё в землю что то вбухать. Продаю потому что Днепр не Киев и едут отсюда, а не сюда. По крайней мере дети моих состоятельных знакомых. Белые люди короче валят, конечно не арабы с индусами, тех в ВУЗах полно. Да и первый не песдабол "а за 100куе???", а покупан за 29 месяцев как то настораживает. При том что у нас в доме есть 3х эт.квартира в 360 метров шестёрки ИВК, и целые этажи у состоятельных евреев из бывших. Не знаю кому сейчас в нашем городе из конечных покупателей нужна вообще квартира для жилья по цене 30-40 кгрн за метр с самым распрекрасным ремонтом в самом центровом центре, но метражом от 150 метров. Риэлторы говорят что до полтоса всё продаётся без них, а запросы к ним идут максимум на 100-120 куе от ищущих себе даже c ремонтом!!!! клиентов, причём таких что земли под собой не чувствуют, но на Геликах и Ку7-8 с Кайенами не ездят, бо дорого. Амстердам где Корбан с Филатовым живут конечно это отдельная тема, но и там наверно кто то что то и продаёт, и купить хочет. Там квартиры намного больше моей, знаю. Бартоломео стоит я там раз в год на Пикнике отрываюсь. как то так Помогайте.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 14 вер, 2021 15:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:... скільки шкіл в Києві нових було за 30 років введено?
думаю было несколько, в том числе русская на Троещине, что бывший посол России открывал, и построена на средства ВЭБ. после кризиса с рождаемостью в 90х, многие школы прикрыли или стояли в начале 200х пустыми, бо понаехи еще не понаехали и не нарожали. Когда понаехи размножились, оказалось, школ нет, денег на них тоже, но появились частные школы и немного выручили.
барабашов написав:Прохожий Выхлоп от тех однух % 7–8 будет максимум и ремонт почти год, и недешевый, не обойки поклеить, там однухи минимум 15кгрн идут, г0вно рядом в хрущах есть и полно. Тема с СЭС на участке с ИЖС даёт под 22%, как ситуация с дефицитом бюджета сумасшедшим пойдёт и с девалом обязательным у нас каждые лет 7 - не представляю, вроде до 2030года платят 16евроцентов/кВт/ч, и не наши, а ЕС. Потом и у нас киловатт-час как и в Польше 100% будет дорогой. Но это только потому что есть и участки у тёщи с тестем, и сарайки с подключённой ЭЭ к ним. А так надо ещё в землю что то вбухать. Продаю потому что Днепр не Киев и едут отсюда, а не сюда. По крайней мере дети моих состоятельных знакомых. Белые люди короче валят, конечно не арабы с индусами, тех в ВУЗах полно. Да и первый не песдабол "а за 100куе???", а покупан за 29 месяцев как то настораживает. При том что у нас в доме есть 3х эт.квартира в 360 метров шестёрки ИВК, и целые этажи у состоятельных евреев из бывших. Не знаю кому сейчас в нашем городе из конечных покупателей нужна вообще квартира для жилья по цене 30-40 кгрн за метр с самым распрекрасным ремонтом в самом центровом центре, но метражом от 150 метров. Риэлторы говорят что до полтоса всё продаётся без них, а запросы к ним идут максимум на 100-120 куе от ищущих себе даже c ремонтом!!!! клиентов, причём таких что земли под собой не чувствуют, но на Геликах и Ку7-8 с Кайенами не ездят, бо дорого. Амстердам где Корбан с Филатовым живут конечно это отдельная тема, но и там наверно кто то что то и продаёт, и купить хочет. Там квартиры намного больше моей, знаю. Бартоломео стоит я там раз в год на Пикнике отрываюсь. как то так Помогайте.
А никто в сеть пекарен типа Франс.уа или Булочник не влазил с местных? Булки и в блокадном Ленинграде на коронки зубные меняли. У кого они стояли, Хлеб вообще неплохо берут, даже дорогой, как и пиццу подешевле, может влезть? Так помещения нет. Какой Там выхлоп относительно сферических однух?