Додано: Вів 14 вер, 2021 15:44

Genie написав: ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила.

у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп.

у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)

мой конкретный пример говорит о том, шо на борщаге есть школы с 50%-ой заполненностью, что и подтвердил сержик, зайдя на сайт 253ей школыпредположу, шо в школу, где учится ваш ребенок удобнее ездить из сб и прочих пригородов, но вы так и не ответили - когда вы принимали решение о покупке в сб вы интересовались наличием и заполненностью тамошних школ?или кроме цены метра и возможности отсрочки вас тогда ничего не интересовало?а теперь кличко козел, пушо в классе вашего ребенка аж 35 человеккстати, сколько из них киевлян, живущих рядом?