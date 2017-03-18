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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8522852385248525

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила.
у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп.
у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)


мой конкретный пример говорит о том, шо на борщаге есть школы с 50%-ой заполненностью, что и подтвердил сержик, зайдя на сайт 253ей школы
предположу, шо в школу, где учится ваш ребенок удобнее ездить из сб и прочих пригородов, но вы так и не ответили - когда вы принимали решение о покупке в сб вы интересовались наличием и заполненностью тамошних школ?
или кроме цены метра и возможности отсрочки вас тогда ничего не интересовало?
а теперь кличко козел, пушо в классе вашего ребенка аж 35 человек
кстати, сколько из них киевлян, живущих рядом?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:47

И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко :mrgreen:

Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко :mrgreen:

Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?


Он написал что что-то продал, но это совсем не то же самое, что "выпрыгнуть из недвиги".
Цены сейчас высокие, что-то вполне можно продать, если доходность уже не та.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:07

  kingkongovets написав:
Genie написав:ваш конкретный пример мне ни о чем не говорит. Если бы я не видела по 35 человек в классах, я бы об этом не говорила.
у каждого свои мотивы, кто-то покупал, когда в пригороде м2 стоил 1 тыс.уе, и в Киеве свое жилье было недостижимо, не было "оплаты частями", кто-то не хотел влазить на 20 лет в кредит, и тп.
у меня киевская прописка, так что у меня были запасные варианты)


мой конкретный пример говорит о том, шо на борщаге есть школы с 50%-ой заполненностью, что и подтвердил сержик, зайдя на сайт 253ей школы
предположу, шо в школу, где учится ваш ребенок удобнее ездить из сб и прочих пригородов, но вы так и не ответили - когда вы принимали решение о покупке в сб вы интересовались наличием и заполненностью тамошних школ?
или кроме цены метра и возможности отсрочки вас тогда ничего не интересовало?
а теперь кличко козел, пушо в классе вашего ребенка аж 35 человек
кстати, сколько из них киевлян, живущих рядом?


Вы плохо следите за жизнью форумчан, мой ребенок учится в центре, 25 человек в классе :)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:Вы плохо следите за жизнью форумчан, мой ребенок учится в центре, 25 человек в классе :)


извините, за вашей жизнью я не слежу вообще
тогда не понимаю сути ваших претензий
кличко до сих пор не построил гиперлуп из сб в центр?
или шо?
к чему были ваши сентенции про 35 человек в классе на борщаге?

зы: так шо по поводу школ в сб?
или их тоже должен был построить кличко, а не ваш голова сильрады?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:18

  kingkongovets написав:
извините, за вашей жизнью я не слежу вообще
тогда не понимаю сути ваших претензий
кличко до сих пор не построил гиперлуп из сб в центр?
или шо?



Вы личный юрист или секретарь Кличко? Ну правда, банальщина
Где я обвиняла в этом Кличко?

Представляю себе, какое там место по ЗНО занимает эта ваша 253 школа, если там учиться не хотят
Если вы не понимаете сути, скорей всего, вы потеряли нить разговора
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  kingkongovets написав:
извините, за вашей жизнью я не слежу вообще
тогда не понимаю сути ваших претензий
кличко до сих пор не построил гиперлуп из сб в центр?
или шо?



Вы личный юрист или секретарь Кличко? Ну правда, банальщина
Где я обвиняла в этом Кличко?

Представляю себе, какое там место по ЗНО занимает эта ваша 253 школа, если там учиться не хотят
Если вы не понимаете сути, скорей всего, вы потеряли нить разговора


не понимаю сути - наверное я тупой
может и нить потерял - старость не радость
итак - в чем же суть ваших претензий?
и в третий раз повторяю вопрос - вас интересовало наличие и заполненность школ в сб, когда вы принимали решение о покупке там жилья?
спасибо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:34

  Faceless написав:Рыл прислала.
Парапланирование в общем Зображення


Нарешті подешевшало. Ще трохи парапланерування від мхз і досягнемо цільові 50 куе за трьоху з правильними кімнатами та рімонтом .

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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:53

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:
извините, за вашей жизнью я не слежу вообще
тогда не понимаю сути ваших претензий
кличко до сих пор не построил гиперлуп из сб в центр?
или шо?



Вы личный юрист или секретарь Кличко? Ну правда, банальщина
Где я обвиняла в этом Кличко?

Представляю себе, какое там место по ЗНО занимает эта ваша 253 школа, если там учиться не хотят
Если вы не понимаете сути, скорей всего, вы потеряли нить разговора


не понимаю сути - наверное я тупой
может и нить потерял - старость не радость
итак - в чем же суть ваших претензий?
и в третий раз повторяю вопрос - вас интересовало наличие и заполненность школ в сб, когда вы принимали решение о покупке там жилья?
спасибо


Нам тогда были сады актуальней.
Я понимала, что школа там только сельская, в итоге записались в школу на Борщаговку и Академ параллельно, потом выбрали
Genie
 
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