RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8523852485258526

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:26

  Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко :mrgreen:

Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?


Он выпрыгнул из коммерческой. С офисами ковид изменил ситуацию навсегда. Уже в офисах мы никогда не будем в режиме как раньше.
Сейчас в Америке крупнейшие банки отчаяно лобируют вернуть всех на работу, и чтоб как раньше на их прежние рабочие места. У банков в залоге или в собственности все эти офисные небоскребы, стоимостью в сотни миллионов каждый. Пока ценовую ситуацию худо-бедно удерживают, но судьба офисной недвижимости печальна.
Мой один американский кореш, который работает тут в одном из министерств, недавно получил технику, мебель и бабки на оборудование рабочего места дома. Ему особо подчернули, что отныне его рабочее место будет дома. Всегда! О временном характере этой меры речь не идет. В приватном секторе этот процесс идет тотально и массово.
Мнение:
Из офисной недвижимости лучше свалить. 8) Решайте квартирный вопрос и предусматривате в новой квартире два рабочих места. А лучше валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. :wink:
На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10147
З нами з: 14.11.11
Подякував: 398 раз.
Подякували: 4258 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:30

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио


Тримай.




Зображення


Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую

Моя знакомая купила как раз ту 3А-1, что есть на второй фотке и уже нет на первой (17-й поверх). Цена 7.2 почти, спешила очень, попросила покататься с ней, пока платила. Верит в перспективность данного объекта + именно эта планировка четко делится на 2. Бронировала в августе. Сделку закрыла вчера. Очередь за ней на эту хату была человек три-пять. С момента брони до продажи цена в ОП росла два раза. Хотя на олхе и висят двухи по 2.5 по переуступке (пару объяв ради интереса прозвонил, одна даже реальная), но трехи почему-то разбирают в оп)
И, да, денег у народа нет совсем.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 28.01.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:07

  gonchik74 написав:….
Моя знакомая купила как раз ту 3А-1, что есть на второй фотке и уже нет на первой (17-й поверх). Цена 7.2 почти, спешила очень, попросила покататься с ней, пока платила. Верит в перспективность данного объекта + именно эта планировка четко делится на 2. Бронировала в августе. Сделку закрыла вчера. Очередь за ней на эту хату была человек три-пять. С момента брони до продажи цена в ОП росла два раза. Хотя на олхе и висят двухи по 2.5 по переуступке (пару объяв ради интереса прозвонил, одна даже реальная), но трехи почему-то разбирают в оп)
И, да, денег у народа нет совсем.

Просили не добивать провідного обваліста:-)
Ще на початку липня по значно меншій ціні в грн і тим більше в доларах були поверхи 25+
Первый
 
Повідомлень: 16381
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:09

  Libo написав:
  Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко :mrgreen:

Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?


Он выпрыгнул из коммерческой. С офисами ковид изменил ситуацию навсегда. Уже в офисах мы никогда не будем в режиме как раньше.
Сейчас в Америке крупнейшие банки отчаяно лобируют вернуть всех на работу, и чтоб как раньше на их прежние рабочие места. У банков в залоге или в собственности все эти офисные небоскребы, стоимостью в сотни миллионов каждый. Пока ценовую ситуацию худо-бедно удерживают, но судьба офисной недвижимости печальна.
Мой один американский кореш, который работает тут в одном из министерств, недавно получил технику, мебель и бабки на оборудование рабочего места дома. Ему особо подчернули, что отныне его рабочее место будет дома. Всегда! О временном характере этой меры речь не идет. В приватном секторе этот процесс идет тотально и массово.
Мнение:
Из офисной недвижимости лучше свалить. 8) Решайте квартирный вопрос и предусматривате в новой квартире два рабочих места. А лучше валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. :wink:
На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат. :idea:


То у Вас на заокеанщині.
В Україні топ новина це підняття на 3 долари вартості 100 кВт електроенергії.
Первый
 
Повідомлень: 16381
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:12

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Я в коммерческой ноль полный
Да и выхлоп наверняка меньше батарей солнечных, и вход возможен только в один от силы нормальный объект в плане локации, там без меня людей с кульками зелени хватает.
По пекарням так понимаю не подскажет никто, как там по выхлопу и вообще ситуация?
барабашов
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.06.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Я в коммерческой ноль полный
Да и выхлоп наверняка меньше батарей солнечных, и вход возможен только в один от силы нормальный объект в плане локации, там без меня людей с кульками зелени хватает.
По пекарням так понимаю не подскажет никто, как там по выхлопу и вообще ситуация?
Этих булочных уже немеряно, конкуренция будет очень высокая
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29974
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Какой Там выхлоп относительно сферических однух?
если будете в Киеве на выходе из метро Академгородок есть пекарня, узнаете по запаху, там постоянно толпиться очередь, на том выходе конечная маршруток на Ирпень и Бучу. Свои пекарни есть в каждом супермаркете, тут скорее не вопрос доступности, а вопрос качества.

В 2000 я работал на хлебзаводе, к нам частники приезжали в 12 ночи чтобы загрузиться в 6 утра свежим хлебом (утренней выпечки на всех не хватает, а ночная никому не нужна). К другим с ночёвкой не ехали, пекарень уже тогда было как грязи, на каждом микрорайоне по 2-3.

По конкретным цифрам не подскажу, уравнение с 3мя неизвестными: пекарня в какой локации, какой ассортимент, какая наценка. Есть места где этого много, а в других не хватает. Лучше какой то вагончик типа купава, если в одном месте плохо пойдёт переехал в другое. На какой то там попытке найдёте свою нишу. Самые жирные места вокзалы, школы, вузы. Торговля хлебом идёт не целый день, хлеб покупают за пару часов до обеда и с 16 до 22 вечером.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 вер, 2021 18:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:42

Faceless
У нас - нет
В Сильпо под домом и под работой выпечку разгребают
Но это надо работать с ворующим, ленивым и невменяемым персоналом а я на этом уже обжигался и не раз
И почки потом никто никому не вырезает и не продаёт
Суммы не те, даже дело о хищении трудно и дорого заводить
барабашов
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.06.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8523852485258526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 58, 59, 60
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
591 292835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 10:39
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21369 3868093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 21:33
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.