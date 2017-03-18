Додано: Вів 14 вер, 2021 17:26

Hotab написав: И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко



Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему? И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близкоКонг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?

Он выпрыгнул из коммерческой. С офисами ковид изменил ситуацию навсегда. Уже в офисах мы никогда не будем в режиме как раньше.Сейчас в Америке крупнейшие банки отчаяно лобируют вернуть всех на работу, и чтоб как раньше на их прежние рабочие места. У банков в залоге или в собственности все эти офисные небоскребы, стоимостью в сотни миллионов каждый. Пока ценовую ситуацию худо-бедно удерживают, но судьба офисной недвижимости печальна.Мой один американский кореш, который работает тут в одном из министерств, недавно получил технику, мебель и бабки на оборудование рабочего места дома. Ему особо подчернули, что отныне его рабочее место будет дома. Всегда! О временном характере этой меры речь не идет. В приватном секторе этот процесс идет тотально и массово.Мнение:Из офисной недвижимости лучше свалить.Решайте квартирный вопрос и предусматривате в новой квартире два рабочих места. А лучше валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож.На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат.