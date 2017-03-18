Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко
Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?
Он выпрыгнул из коммерческой. С офисами ковид изменил ситуацию навсегда. Уже в офисах мы никогда не будем в режиме как раньше. Сейчас в Америке крупнейшие банки отчаяно лобируют вернуть всех на работу, и чтоб как раньше на их прежние рабочие места. У банков в залоге или в собственности все эти офисные небоскребы, стоимостью в сотни миллионов каждый. Пока ценовую ситуацию худо-бедно удерживают, но судьба офисной недвижимости печальна. Мой один американский кореш, который работает тут в одном из министерств, недавно получил технику, мебель и бабки на оборудование рабочего места дома. Ему особо подчернули, что отныне его рабочее место будет дома. Всегда! О временном характере этой меры речь не идет. В приватном секторе этот процесс идет тотально и массово. Мнение: Из офисной недвижимости лучше свалить. Решайте квартирный вопрос и предусматривате в новой квартире два рабочих места. А лучше валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат.
Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую
Моя знакомая купила как раз ту 3А-1, что есть на второй фотке и уже нет на первой (17-й поверх). Цена 7.2 почти, спешила очень, попросила покататься с ней, пока платила. Верит в перспективность данного объекта + именно эта планировка четко делится на 2. Бронировала в августе. Сделку закрыла вчера. Очередь за ней на эту хату была человек три-пять. С момента брони до продажи цена в ОП росла два раза. Хотя на олхе и висят двухи по 2.5 по переуступке (пару объяв ради интереса прозвонил, одна даже реальная), но трехи почему-то разбирают в оп) И, да, денег у народа нет совсем.
gonchik74 написав:…. Моя знакомая купила как раз ту 3А-1, что есть на второй фотке и уже нет на первой (17-й поверх). Цена 7.2 почти, спешила очень, попросила покататься с ней, пока платила. Верит в перспективность данного объекта + именно эта планировка четко делится на 2. Бронировала в августе. Сделку закрыла вчера. Очередь за ней на эту хату была человек три-пять. С момента брони до продажи цена в ОП росла два раза. Хотя на олхе и висят двухи по 2.5 по переуступке (пару объяв ради интереса прозвонил, одна даже реальная), но трехи почему-то разбирают в оп) И, да, денег у народа нет совсем.
Просили не добивать провідного обваліста:-) Ще на початку липня по значно меншій ціні в грн і тим більше в доларах були поверхи 25+
Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко
Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?
Он выпрыгнул из коммерческой. С офисами ковид изменил ситуацию навсегда. Уже в офисах мы никогда не будем в режиме как раньше. Сейчас в Америке крупнейшие банки отчаяно лобируют вернуть всех на работу, и чтоб как раньше на их прежние рабочие места. У банков в залоге или в собственности все эти офисные небоскребы, стоимостью в сотни миллионов каждый. Пока ценовую ситуацию худо-бедно удерживают, но судьба офисной недвижимости печальна. Мой один американский кореш, который работает тут в одном из министерств, недавно получил технику, мебель и бабки на оборудование рабочего места дома. Ему особо подчернули, что отныне его рабочее место будет дома. Всегда! О временном характере этой меры речь не идет. В приватном секторе этот процесс идет тотально и массово. Мнение: Из офисной недвижимости лучше свалить. Решайте квартирный вопрос и предусматривате в новой квартире два рабочих места. А лучше валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат.
То у Вас на заокеанщині. В Україні топ новина це підняття на 3 долари вартості 100 кВт електроенергії.
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Я в коммерческой ноль полный Да и выхлоп наверняка меньше батарей солнечных, и вход возможен только в один от силы нормальный объект в плане локации, там без меня людей с кульками зелени хватает. По пекарням так понимаю не подскажет никто, как там по выхлопу и вообще ситуация?
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Я в коммерческой ноль полный Да и выхлоп наверняка меньше батарей солнечных, и вход возможен только в один от силы нормальный объект в плане локации, там без меня людей с кульками зелени хватает. По пекарням так понимаю не подскажет никто, как там по выхлопу и вообще ситуация?
Этих булочных уже немеряно, конкуренция будет очень высокая
барабашов написав:Какой Там выхлоп относительно сферических однух?
если будете в Киеве на выходе из метро Академгородок есть пекарня, узнаете по запаху, там постоянно толпиться очередь, на том выходе конечная маршруток на Ирпень и Бучу. Свои пекарни есть в каждом супермаркете, тут скорее не вопрос доступности, а вопрос качества.
В 2000 я работал на хлебзаводе, к нам частники приезжали в 12 ночи чтобы загрузиться в 6 утра свежим хлебом (утренней выпечки на всех не хватает, а ночная никому не нужна). К другим с ночёвкой не ехали, пекарень уже тогда было как грязи, на каждом микрорайоне по 2-3.
По конкретным цифрам не подскажу, уравнение с 3мя неизвестными: пекарня в какой локации, какой ассортимент, какая наценка. Есть места где этого много, а в других не хватает. Лучше какой то вагончик типа купава, если в одном месте плохо пойдёт переехал в другое. На какой то там попытке найдёте свою нишу. Самые жирные места вокзалы, школы, вузы. Торговля хлебом идёт не целый день, хлеб покупают за пару часов до обеда и с 16 до 22 вечером.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 вер, 2021 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Faceless У нас - нет В Сильпо под домом и под работой выпечку разгребают Но это надо работать с ворующим, ленивым и невменяемым персоналом а я на этом уже обжигался и не раз И почки потом никто никому не вырезает и не продаёт Суммы не те, даже дело о хищении трудно и дорого заводить