Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38

барабашов написав: Какой Там выхлоп относительно сферических однух? Какой Там выхлоп относительно сферических однух?

если будете в Киеве на выходе из метро Академгородок есть пекарня, узнаете по запаху, там постоянно толпиться очередь, на том выходе конечная маршруток на Ирпень и Бучу. Свои пекарни есть в каждом супермаркете, тут скорее не вопрос доступности, а вопрос качества.В 2000 я работал на хлебзаводе, к нам частники приезжали в 12 ночи чтобы загрузиться в 6 утра свежим хлебом (утренней выпечки на всех не хватает, а ночная никому не нужна). К другим с ночёвкой не ехали, пекарень уже тогда было как грязи, на каждом микрорайоне по 2-3.По конкретным цифрам не подскажу, уравнение с 3мя неизвестными: пекарня в какой локации, какой ассортимент, какая наценка. Есть места где этого много, а в других не хватает. Лучше какой то вагончик типа купава, если в одном месте плохо пойдёт переехал в другое. На какой то там попытке найдёте свою нишу. Самые жирные места вокзалы, школы, вузы. Торговля хлебом идёт не целый день, хлеб покупают за пару часов до обеда и с 16 до 22 вечером. Наценка на хлебе низкая, чтобы заработать в день 1к грн надо продать до 300 булок, соответственно проходняк должен быть 15000 чел/сутки. Это если каждый 50й у вас купит булку..Там где бойкая торговля мгновенно отрастают конкуренты. Много людей мониторят что в какой локации берут чтоб тут же рядом поставить свою точку.