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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8524852585268527

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента.

И как персональный офис, особенно если недалеко от основного базирования
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:28

baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Каховська то ще фигня, ось вам
https://www.atlanta.ua/kiev/object/1komnatnye/163820
https://fn.ua/view.php?ad_id=15137251
https://concord.estate/app/90182/
https://www.country.ua/buy/flat/4165195 ... =385426545
гадюшник з перебудованого цеху заводу.
я у шоці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:53

  gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)

Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58

  unicdima написав:Каховська то ще фигня, ось вам
https://www.atlanta.ua/kiev/object/1komnatnye/163820
https://fn.ua/view.php?ad_id=15137251
https://concord.estate/app/90182/
https://www.country.ua/buy/flat/4165195 ... =385426545
гадюшник з перебудованого цеху заводу.
я у шоці.

Лесенки молодежные в этих "смартах". Для трезвенников и людей с хорошим вестибулярным аппаратом. Ценники - огонь!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02

  Первый написав:В Україні топ новина це підняття на 3 долари вартості 100 кВт електроенергії.


Переживете. :!:
Я за стаканчик кофе на улице баристе 20 грн. на чай оставляю.
В кафе или в ресторане мой минимум чаевых 100 грн.
А им беда, на 100 грн. свет подняли. :x
Работайте и не нойте. :?
Скажите спасибо, что еще свет у вас есть. Не будете платить, будете как в Африке. Там или нету света, или от генератора. Я когда там жил платил за свет $1500 в месяц от генератора. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:03

  gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)


уверен, что для другого покупателя другая квартира также пользовалась бОльшим спросом (со слов менеджера) :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:08

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)

Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.


Заганяєте? Думаєте Сержик і ко плюнуть, достануть свою заначку в 50 кує і куплять за 10 лямів квартиру?
Тьфу на Вас.
Ваш план розкрито:-)

Зи. Люди дивно реагують на реальну інформацію…
А потім питання чому …
Первый
 
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