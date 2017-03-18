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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:20
Libo написав:
Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента.
И как персональный офис, особенно если недалеко от основного базирования
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:28
baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:41
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:53
gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58
Лесенки молодежные в этих "смартах". Для трезвенников и людей с хорошим вестибулярным аппаратом. Ценники - огонь!
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02
Первый написав:
В Україні топ новина це підняття на 3 долари вартості 100 кВт електроенергії.
Переживете.
Я за стаканчик кофе на улице баристе 20 грн. на чай оставляю.
В кафе или в ресторане мой минимум чаевых 100 грн.
А им беда, на 100 грн. свет подняли.
Работайте и не нойте.
Скажите спасибо, что еще свет у вас есть. Не будете платить, будете как в Африке. Там или нету света, или от генератора. Я когда там жил платил за свет $1500 в месяц от генератора.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:03
gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
уверен, что для другого покупателя другая квартира также пользовалась бОльшим спросом (со слов менеджера)
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baraka
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:08
airmax78 написав: gonchik74 написав:baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.
Заганяєте? Думаєте Сержик і ко плюнуть, достануть свою заначку в 50 кує і куплять за 10 лямів квартиру?
Тьфу на Вас.
Ваш план розкрито:-)
Зи. Люди дивно реагують на реальну інформацію…
А потім питання чому …
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