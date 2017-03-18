И как персональный офис, особенно если недалеко от основного базирования
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:28
baraka
а там были еще планировки, в т.ч. и на 25-м. Она просила пару дней на подумать, то думать можно было не по всем, некоторые, в частности эта, пользовались бОльшим спросом у визитеров. Но все это, ессно, со слов менеджеров, списка стоящих в очереди предоставить не могу)
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Каховська то ще фигня, ось вам
гадюшник з перебудованого цеху заводу.
я у шоці.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:53
Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58
Лесенки молодежные в этих "смартах". Для трезвенников и людей с хорошим вестибулярным аппаратом. Ценники - огонь!
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02
Переживете.
Я за стаканчик кофе на улице баристе 20 грн. на чай оставляю.
В кафе или в ресторане мой минимум чаевых 100 грн.
А им беда, на 100 грн. свет подняли.
Работайте и не нойте.
Скажите спасибо, что еще свет у вас есть. Не будете платить, будете как в Африке. Там или нету света, или от генератора. Я когда там жил платил за свет $1500 в месяц от генератора.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:03
уверен, что для другого покупателя другая квартира также пользовалась бОльшим спросом (со слов менеджера)
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:08
Заганяєте? Думаєте Сержик і ко плюнуть, достануть свою заначку в 50 кує і куплять за 10 лямів квартиру?
Тьфу на Вас.
Ваш план розкрито:-)
Зи. Люди дивно реагують на реальну інформацію…
А потім питання чому …
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:23
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк лыбидь - сержик от него плевался
а136 на трамп тауэр похож, будет доминантой района
там же еще рядом владимирский и доходный дом на месте фабрики игрушек которую меркс достраивает
шото еще будут строить на месте парковки рядом со входом в метро палац украина
и еще там пятачок незастроенный есть внутри второго квартала от лыбидской между б васильковской и антоновича
жирный будет райончик
ну и ивк вроде имеет очень масштабные планы на район демеевского рынка и окружающих территорий типа киевгумы и пр
типа там все его и его близких - земля в смысле
зы: на месте киевгумы должна была быть построена будивэльнык-арена к евробаскету 2015, но не срослось
там только фундамент, наискосок через который протекает речка совка
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 14 вер, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:28
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