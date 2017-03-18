Додано: Вів 14 вер, 2021 20:23

airmax78 написав: Там какая-то аномалия. Плечом к плечу к нему стоит Лебединый (или как там), в котором, по-моему, Сомик застрял. И никакого ажиотажа. А тут прямо друг у друга из рук вырывают.

жк лыбидь - сержик от него плевалсяа136 на трамп тауэр похож, будет доминантой районатам же еще рядом владимирский и доходный дом на месте фабрики игрушек которую меркс достраиваетшото еще будут строить на месте парковки рядом со входом в метро палац украинаи еще там пятачок незастроенный есть внутри второго квартала от лыбидской между б васильковской и антоновичажирный будет райончикну и ивк вроде имеет очень масштабные планы на район демеевского рынка и окружающих территорий типа киевгумы и пртипа там все его и его близких - земля в смыслезы: на месте киевгумы должна была быть построена будивэльнык-арена к евробаскету 2015, но не срослосьтам только фундамент, наискосок через который протекает речка совка