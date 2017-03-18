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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8526852785288529>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 84
1. Не вище 900
14%
12
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:32

  flyman написав:
  барабашов написав:Жду хоть какой то помощи от людей которые хоть что то в этой жизни достигли.

от що дають, то і є реальна ціна,
поки ще бичий ринок, є шанс продати.

вы уже что то сдали или только морально готовитесь к денежному дождю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:Жду хоть какой то помощи от людей которые хоть что то в этой жизни достигли.

от що дають, то і є реальна ціна,
поки ще бичий ринок, є шанс продати.

вы уже что то сдали или только морально готовитесь к денежному дождю?
он киев оточил
деньги - пыль
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Это уже парапланирование или ещё зубажиння?
Faceless
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2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

капремонт гс

https://youtu.be/tlYK6Ud2znY
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:54

  Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?


А я им рекомендовал скупать парковки в центре. Так они вместо этого всякое малогабаритное г. возле метро и на выселках скупали. :lol:
И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:54

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:Жду хоть какой то помощи от людей которые хоть что то в этой жизни достигли.

от що дають, то і є реальна ціна,
поки ще бичий ринок, є шанс продати.

вы уже что то сдали или только морально готовитесь к денежному дождю?

чекаю, коли можна буде почати ремонти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:56

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:вы уже что то сдали или только морально готовитесь к денежному дождю?
он киев оточил
деньги - пыль

оточив, а що?
поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ

з.і.
брав по $650...$700 м2,
думаю, зпарапланувало 2х..3х
пил...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:17

  flyman написав:поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ
.

офисные айтишники нужны даже в Буче и вообще где либо где есть хоть какое то кол-во компьютеров, потому что в тч. на сверхнадёжном линуксе их надо обслуживать. Комично в одном ирпенском агенстве на 8 человек персонала есть айтишник, спрашиваю директора а смысл, главный смысл в том чтоб все компы, принтер, сайт, интернет и смартфоны работали, попутно они ему ещё какую то работу подкидывают.
  flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:брав по $650...$700 м2,
думаю, зпарапланувало 2х..3х

В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш :mrgreen:
Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла! :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мэр Киева Виталий Кличко собрал глав районов и руководителей управляющих компаний города на совещание относительно работы ЖКХ, главного коммунальщика Шевченковского района Дмитрия Савченко уволил за плохую работу.

https://kyivpastfuture.com.ua/ru/klychk ... IXK0tps48w
kingkongovets
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