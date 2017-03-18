Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?
А я им рекомендовал скупать парковки в центре. Так они вместо этого всякое малогабаритное г. возле метро и на выселках скупали. И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан.
flyman написав:поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ .
офисные айтишники нужны даже в Буче и вообще где либо где есть хоть какое то кол-во компьютеров, потому что в тч. на сверхнадёжном линуксе их надо обслуживать. Комично в одном ирпенском агенстве на 8 человек персонала есть айтишник, спрашиваю директора а смысл, главный смысл в том чтоб все компы, принтер, сайт, интернет и смартфоны работали, попутно они ему ещё какую то работу подкидывают.
flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.
Мэр Киева Виталий Кличко собрал глав районов и руководителей управляющих компаний города на совещание относительно работы ЖКХ, главного коммунальщика Шевченковского района Дмитрия Савченко уволил за плохую работу.