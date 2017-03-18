Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:брав по $650...$700 м2, думаю, зпарапланувало 2х..3х
В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла!
не всем нужны деньги. Я например на последних местах работы деньгами уже мало интересовался, работа либо интересная либо нет, ты там либо полезен организации (к полезным соответствующее отношение) либо как охранник в банке сидишь без толку, торгуешь физиономией (всё равно у него оружия, чтобы защитить отделения от нападения мафиози нету, а ментов и уборщица может вызвать).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 вер, 2021 21:34, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ .
офисные айтишники нужны даже в Буче и вообще где либо где есть хоть какое то кол-во компьютеров, потому что в тч. на сверхнадёжном линуксе их надо обслуживать. Комично в одном ирпенском агенстве на 8 человек персонала есть айтишник, спрашиваю директора а смысл, главный смысл в том чтоб все компы, принтер, сайт, интернет и смартфоны работали, попутно они ему ещё какую то работу подкидывают.
flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.
я просто дам ключі прорабу, для ремонту "під ключ", як це було на КарДачах
flyman написав:брав по $650...$700 м2, думаю, зпарапланувало 2х..3х
В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла!
не всем нужны деньги. Я например на последних местах работы деньгами уже мало интересовался, работа либо интересная либо нет, ты там либо полезен организации (к полезным соответствующее отношение) либо как охранник в банке сидишь без толку (всё равно у него оружия, чтобы защитить отделения от нападения мафиози нету).
трохи не так..., а так:
Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.