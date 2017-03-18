vitaliian написав:

flyman написав: поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ

. поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ

flyman написав: чекаю, коли можна буде почати ремонти чекаю, коли можна буде почати ремонти

офисные айтишники нужны даже в Буче и вообще где либо где есть хоть какое то кол-во компьютеров, потому что в тч. на сверхнадёжном линуксе их надо обслуживать. Комично в одном ирпенском агенстве на 8 человек персонала есть айтишник, спрашиваю директора а смысл, главный смысл в том чтоб все компы, принтер, сайт, интернет и смартфоны работали, попутно они ему ещё какую то работу подкидывают.зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.