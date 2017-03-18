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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8526852785288529

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 85
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:30

  Успіх написав:
  flyman написав:брав по $650...$700 м2,
думаю, зпарапланувало 2х..3х

В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш :mrgreen:
Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла! :idea:

не всем нужны деньги. Я например на последних местах работы деньгами уже мало интересовался, работа либо интересная либо нет, ты там либо полезен организации (к полезным соответствующее отношение) либо как охранник в банке сидишь без толку, торгуешь физиономией (всё равно у него оружия, чтобы защитить отделения от нападения мафиози нету, а ментов и уборщица может вызвать).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 вер, 2021 21:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:31

  vitaliian написав:
  flyman написав:поженуть працювати в офіс (наразі достатньо варіантів віддаленої роботи), буде вибір звідки ближче добиратися ШРТ
.

офисные айтишники нужны даже в Буче и вообще где либо где есть хоть какое то кол-во компьютеров, потому что в тч. на сверхнадёжном линуксе их надо обслуживать. Комично в одном ирпенском агенстве на 8 человек персонала есть айтишник, спрашиваю директора а смысл, главный смысл в том чтоб все компы, принтер, сайт, интернет и смартфоны работали, попутно они ему ещё какую то работу подкидывают.
  flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.

я просто дам ключі прорабу, для ремонту "під ключ", як це було на КарДачах
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:я просто дам ключі прорабу, для ремонту "під ключ", як це було на КарДачах
спроси у Макса у него есть пару вариантов хороших прорабов. А кардачи и кольцевая в Жулянах это одна и та же кавалерка или разные?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Називають Київ чистим, хвалять «Львівські круасани», скаржаться на мовний бар’єр та їдуть у Чорнобиль – туристи з країн Перської затоки розповідають, чому вирішили приїхати саме до України

https://www.the-village.com.ua/village/ ... ntEO-wm_uM
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:38

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:брав по $650...$700 м2,
думаю, зпарапланувало 2х..3х

В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш :mrgreen:
Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла! :idea:

не всем нужны деньги. Я например на последних местах работы деньгами уже мало интересовался, работа либо интересная либо нет, ты там либо полезен организации (к полезным соответствующее отношение) либо как охранник в банке сидишь без толку (всё равно у него оружия, чтобы защитить отделения от нападения мафиози нету).

трохи не так..., а так:
  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:брав по $650...$700 м2,
думаю, зпарапланувало 2х..3х

В такому випадку не думаю, а "думкою" ....багатієш :mrgreen:
Хоча, до цього часу міг би вже дві кавалірки здати і, як мінімум, по 1-2Куя з кожної нарубати бабла! :idea:

не всем нужны деньги. Я например на последних местах работы деньгами уже мало интересовался, работа либо интересная либо нет, ты там либо полезен организации (к полезным соответствующее отношение) либо как охранник в банке сидишь без толку, торгуешь физиономией (всё равно у него оружия, чтобы защитить отделения от нападения мафиози нету, а ментов и уборщица может вызвать).

Ну шо сказать, просто супер. Вітаю. Життя вдалося.
Свобода.
Свобода не тоді коли робиш що хочеш, а тоді коли не робиш те що не хочеш:-)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 00:24

  Libo написав:... валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. :wink:
На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат. :idea:

Ну да, тут трешки уже стали неликвидом ибо отапливать их дорого.
4-5 комнат в с такими ценами на тепло - в самый раз, все только и мечтают.
Посты Либо мне постоянно напоминают анекдот из 90-х:
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:

— Коля, ты?!

Новый русский в ответ:

— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!

В общем, разговорились. Новый русский и говорит:

— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?

— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...

— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 00:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.

:shock: Вот оно что, Михалыч...
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 03:18

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:чекаю, коли можна буде почати ремонти
зимой ремонт такая себе затея, лишний раз окно не открой, а чтобы купить саморез или вынести строймусор надо полчаса надевать шубы, сапоги и колготы.

:shock: Вот оно что, Михалыч...


И шо?
Бывает.
rjkz
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