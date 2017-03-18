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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8527852885298530

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 85
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:57

  vitaliian написав:что за сексизм? тут дамы какбе тоже присутствуют, вероятно они как-то участвуют в ремонтах. Во вторых вы вообще видели что молодежь носит? меня бы за розовые кеды побили, если бы я их в 90е годы надел, а сейчас много кто носит.

панімаїш, vitaliian, якщо ти стейтр гай без усіляких тарганів, то ніби ти б так не став писати...

Ти б написав, штани, светр і тулуп... А твій допис викликає дуже багато питаннь...

зі. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:10

  vitaliian написав:
  change_pm написав:. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.

ладно вже, не оправдуйся ))) в дитинстві всі були в колготках :mrgreen:

зі. таке воно було, радянське дитинство )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:12

Коли знову станеться щось не особливо приємне.
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