|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:57
vitaliian написав:
что за сексизм? тут дамы какбе тоже присутствуют, вероятно они как-то участвуют в ремонтах
. Во вторых вы вообще видели что молодежь носит? меня бы за розовые кеды побили, если бы я их в 90е годы надел, а сейчас много кто носит.
панімаїш, vitaliian, якщо ти стейтр гай без усіляких тарганів, то ніби ти б так не став писати...
Ти б написав, штани, светр і тулуп... А твій допис викликає дуже багато питаннь...
зі. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4577
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:02
change_pm написав:
. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8584
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1540 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:10
vitaliian написав: change_pm написав:
. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.
ладно вже, не оправдуйся ))) в дитинстві всі були в колготках
зі. таке воно було, радянське дитинство )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4577
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:12
Коли знову станеться щось не особливо приємне.
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|591
|292982
|
|
|21369
|3868505
|
Пон 13 вер, 2021 21:33
hume
|
|20
|49629
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|