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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:57
vitaliian написав:
что за сексизм? тут дамы какбе тоже присутствуют, вероятно они как-то участвуют в ремонтах
. Во вторых вы вообще видели что молодежь носит? меня бы за розовые кеды побили, если бы я их в 90е годы надел, а сейчас много кто носит.
панімаїш, vitaliian, якщо ти стейтр гай без усіляких тарганів, то ніби ти б так не став писати...
Ти б написав, штани, светр і тулуп... А твій допис викликає дуже багато питаннь...
зі. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:02
change_pm написав:
. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:10
vitaliian написав: change_pm написав:
. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
вижу самообман, было бы пофиг вы бы просто это пропустили ... Ок, это же не сайт знакомств, где пол оппонента важен, вот какая вам разница тётя я или дядя? в общем вопросы к "обманутым пацанам" тоже есть, точнее к их бурным утренним фантазиям.
ладно вже, не оправдуйся ))) в дитинстві всі були в колготках
зі. таке воно було, радянське дитинство )))
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:12
Коли знову станеться щось не особливо приємне.
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BìnhAutoDat
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:46
BìnhAutoDat написав:
Коли знову станеться щось не особливо приємне.
говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире
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sequence
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:59
sequence написав: BìnhAutoDat написав:
Коли знову станеться щось не особливо приємне.
говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
тоді закупимось... #криза #зубажіння
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:33
change_pm написав: sequence написав: BìnhAutoDat написав:
Коли знову станеться щось не особливо приємне.
говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
тоді закупимось... #криза #зубажіння
Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)
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Феодал
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:47
Феодал написав: change_pm написав: sequence написав:
говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
тоді закупимось... #криза #зубажіння
Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)
Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.
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airmax78
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:50
Damien написав: Libo написав:
... валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож. На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат
.
Ну да, тут трешки уже стали неликвидом ибо отапливать их дорого.
4-5 комнат в с такими ценами на тепло - в самый раз, все только и мечтают.
Посты Либо мне постоянно напоминают анекдот из 90-х:
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:
— Коля, ты?!
Новый русский в ответ:
— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!
В общем, разговорились. Новый русский и говорит:
— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...
— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
Так в свете этих страхов за будущее отопление по конскому тарифу в конском метраже с конским количеством комнат - стоит сейчас сливать квартиру под двести метров в 5 комнат в жирнейшей локации за что дают, ибо первый раз вообще что то дают, до этого только губки кривили крутые и нищие?
Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.
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барабашов
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03
Первый написав:
Заганяєте? Думаєте Сержик і ко плюнуть, достануть свою заначку в 50 кує і куплять за 10 лямів квартиру?
Тьфу на Вас.
Молодец. Правильно мыслишь
Люблю тебя . Пиши ещё.
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