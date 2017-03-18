Додано: Сер 15 вер, 2021 09:50

Damien написав: Libo написав: ... валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож.

На горизонте новая планка для нормальной квартиры для семьи - просторная в 4-5 комнат. ... валите за город в просторный коттедж. Это жилье очень скоро станет самым популярным и востребованным. Однухи уйдут. Одну однуху можно оставить себе для тайных свиданий или для чада-студента. Остальные т.н. инвестиционные не жалейте и под нож.

Ну да, тут трешки уже стали неликвидом ибо отапливать их дорого.

4-5 комнат в с такими ценами на тепло - в самый раз, все только и мечтают.

Посты Либо мне постоянно напоминают анекдот из 90-х:

Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:



— Коля, ты?!



Новый русский в ответ:



— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!



В общем, разговорились. Новый русский и говорит:



— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?



— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...



— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять! Ну да, тут трешки уже стали неликвидом ибо отапливать их дорого.4-5 комнат в с такими ценами на тепло - в самый раз, все только и мечтают.Посты Либо мне постоянно напоминают анекдот из 90-х:

Так в свете этих страхов за будущее отопление по конскому тарифу в конском метраже с конским количеством комнат - стоит сейчас сливать квартиру под двести метров в 5 комнат в жирнейшей локации за что дают, ибо первый раз вообще что то дают, до этого только губки кривили крутые и нищие?Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.