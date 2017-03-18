RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8529853085318532>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 86
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:05

  airmax78 написав:Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.

100500%!!! Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..

зі. до речі :mrgreen:
🇨🇳#Evergrande #дефолт
Китай сообщил банкам, что Evergrande не будет выплачивать проценты, подлежащие уплате 20 сентября

Якраз в річницю лохмана :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4584
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан

бескорытных горожан?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12646
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:07

  sequence написав:говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире

Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...

тоді закупимось... #криза #зубажіння[/quote]
Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)[/quote]
Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.[/quote]
но случился же :lol:
_Klim
 
Повідомлень: 18
З нами з: 06.09.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..

ТОлько потому, что Не будет Никонов строить треьтий Тетрис, а Мхитарян не будет строить второй комплек. Он и первый никак пока не осилит
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12646
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой
Днепр это бандитская столица, в 2007 2 подростка с красного камня убили 21 человека, через пару лет в центре города, среди белого дня, убили моего знакомого валютчика, знаю ещё 100500 подобных случаев.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему в 2021 году я не инвестирую в недвижимость?
https://www.youtube.com/watch?v=9ihCeA-ZyaU&t=290s
presto
 
Повідомлень: 219
З нами з: 22.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:36

  change_pm написав:..
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
..

мы уже предупредили поставщиков, что с октября будем брать с дисконтом 30% и каждый месяц еще минус 5, чтобы выйти на целевой уровень к октябрю следующего года.
думаем, как с минимальным ущербом распродать дорогие склады. Пришли к выводу, что надо создать искусственный ажиотаж, мол, все еще подорожает и слиться под шумок.
sequence
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:46

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
..

мы уже предупредили поставщиков, что с октября будем брать с дисконтом 30% и каждый месяц еще минус 5, чтобы выйти на целевой уровень к октябрю следующего года.
думаем, как с минимальным ущербом распродать дорогие склады. Пришли к выводу, что надо создать искусственный ажиотаж, мол, все еще подорожает и слиться под шумок.

Респект! Куй тєрпіл, поки кується)))

зі. Максу цікаво нічого не треба з модних матеріалів?

ззі. до речі, це саме те, шо будуть робити Мерс і Бумер, а саме - їх СЕОшки заявили, шо коли вирішиться проблема з чіпами (і дейлами), то вони штучно будуть обмежувати виробництво :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4584
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:50

Просте питання))

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:50

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..

ТОлько потому, что Не будет Никонов строить треьтий Тетрис, а Мхитарян не будет строить второй комплек. Он и первый никак пока не осилит

Даже это не сделает таких цен, в Тетрисе сейчас висит куча квартир и никому они по таким ценам не нужны.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 10.06.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8529853085318532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, unicdima і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2136, 2137, 2138
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21371 3868640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 11:32
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 58, 59, 60
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
591 292997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 10:39
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19357)
15.09.2021 12:27
Рынок ОВГЗ (2199)
15.09.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.