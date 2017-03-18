Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.
100500%!!! Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..
зі. до речі
🇨🇳#Evergrande #дефолт Китай сообщил банкам, что Evergrande не будет выплачивать проценты, подлежащие уплате 20 сентября
sequence написав:говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки. ну или держите карманы шире
Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...
тоді закупимось... #криза #зубажіння[/quote] Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)[/quote] Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.[/quote] но случился же
барабашов написав:Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой
Днепр это бандитская столица, в 2007 2 подростка с красного камня убили 21 человека, через пару лет в центре города, среди белого дня, убили моего знакомого валютчика, знаю ещё 100500 подобных случаев.
change_pm написав:.. Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року... ..
мы уже предупредили поставщиков, что с октября будем брать с дисконтом 30% и каждый месяц еще минус 5, чтобы выйти на целевой уровень к октябрю следующего года. думаем, как с минимальным ущербом распродать дорогие склады. Пришли к выводу, что надо создать искусственный ажиотаж, мол, все еще подорожает и слиться под шумок.
change_pm написав:.. Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року... ..
мы уже предупредили поставщиков, что с октября будем брать с дисконтом 30% и каждый месяц еще минус 5, чтобы выйти на целевой уровень к октябрю следующего года. думаем, как с минимальным ущербом распродать дорогие склады. Пришли к выводу, что надо создать искусственный ажиотаж, мол, все еще подорожает и слиться под шумок.
Респект! Куй тєрпіл, поки кується)))
зі. Максу цікаво нічого не треба з модних матеріалів?
ззі. до речі, це саме те, шо будуть робити Мерс і Бумер, а саме - їх СЕОшки заявили, шо коли вирішиться проблема з чіпами (і дейлами), то вони штучно будуть обмежувати виробництво