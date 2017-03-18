жк ривердейл на демеевке
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк ривердейл на демеевке
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:25
Предыдущий опыт неприменим.
Идет инфляция доллара, которой не было раньше, в период предыдущих кризисов.
Тут надо применять другой опыт - что надо брать при обесценивании денег?Все легкодоступное и высоколиквидное дорожает сразу и зачастую на величину, превышающую инфляцию. Если оно УЖЕ подорожало, то брать его не имеет смысла. Среднеликвидное подорожало меньше. А малоликвидное( не обязательно жилье) вообще не подорожало в долларе. Слить его сложнее, но такое действие наиболее сохранит Ваши деньги.
Например, в 2008 я, спасая деньги(не доллар, доллар уже поднялся и покупать его я смысла не видел), накупил новых автомобильных двигателей, подозревая, что они через пару лет подтянутся по доллару к тем пропорциям по ценам, что были до начала кризиса. Так и случилось, через пару лет продал.
Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Станом на 13 вересня уповноважені банки у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» видали 811 кредитних договорів на загальну суму 689,62 млн грн.
Із загальної кількості 23% кредитів видали на первинному ринку, 77% – відповідно на вторинному.
Загалом до уповноважених банків надійшло 1181 заявок на участь у програмі на загальну суму 1018,15 млрд грн, з яких 22,84% становить первинний ринок і 77,16% – вторинний
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:32
Автомобилисты платят конкретный налог, чего нет у бескорытных. И бескорытные не по небу передвигаются, поэтому нечего возмущаться, что какую-то часть с вас на дороги берут.
Но прав на дороги больше у автомобилистов.
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