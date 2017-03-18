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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8529853085318532

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 86
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк ривердейл на демеевке

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58

  Serg-ik написав:
  Libo написав:И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан

бескорытных горожан?

Всех горожан, а бескорытных таки больше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:25

  Феодал написав:
  sequence написав:говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.
ну или держите карманы шире

]
Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)

Предыдущий опыт неприменим.
Идет инфляция доллара, которой не было раньше, в период предыдущих кризисов.
Тут надо применять другой опыт - что надо брать при обесценивании денег?Все легкодоступное и высоколиквидное дорожает сразу и зачастую на величину, превышающую инфляцию. Если оно УЖЕ подорожало, то брать его не имеет смысла. Среднеликвидное подорожало меньше. А малоликвидное( не обязательно жилье) вообще не подорожало в долларе. Слить его сложнее, но такое действие наиболее сохранит Ваши деньги.
Например, в 2008 я, спасая деньги(не доллар, доллар уже поднялся и покупать его я смысла не видел), накупил новых автомобильных двигателей, подозревая, что они через пару лет подтянутся по доллару к тем пропорциям по ценам, что были до начала кризиса. Так и случилось, через пару лет продал.
Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Станом на 13 вересня уповноважені банки у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» видали 811 кредитних договорів на загальну суму 689,62 млн грн.

Із загальної кількості 23% кредитів видали на первинному ринку, 77% – відповідно на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1181 заявок на участь у програмі на загальну суму 1018,15 млрд грн, з яких 22,84% становить первинний ринок і 77,16% – вторинний

https://3m2.ua/news/dostupna-ipoteka-7- ... q18jeocmos
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:32

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Libo написав:И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан

бескорытных горожан?

Всех горожан, а бескорытных таки больше

Автомобилисты платят конкретный налог, чего нет у бескорытных. И бескорытные не по небу передвигаются, поэтому нечего возмущаться, что какую-то часть с вас на дороги берут.
Но прав на дороги больше у автомобилистов.
unicdima
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