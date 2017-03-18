Додано: Сер 15 вер, 2021 11:25

Феодал написав: sequence написав: говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.

ну или держите карманы шире говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки.ну или держите карманы шире

]

Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта) Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)

Предыдущий опыт неприменим.Идет инфляция доллара, которой не было раньше, в период предыдущих кризисов.Тут надо применять другой опыт - что надо брать при обесценивании денег?Все легкодоступное и высоколиквидное дорожает сразу и зачастую на величину, превышающую инфляцию. Если оно УЖЕ подорожало, то брать его не имеет смысла. Среднеликвидное подорожало меньше. А малоликвидное( не обязательно жилье) вообще не подорожало в долларе. Слить его сложнее, но такое действие наиболее сохранит Ваши деньги.Например, в 2008 я, спасая деньги(не доллар, доллар уже поднялся и покупать его я смысла не видел), накупил новых автомобильных двигателей, подозревая, что они через пару лет подтянутся по доллару к тем пропорциям по ценам, что были до начала кризиса. Так и случилось, через пару лет продал.Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива