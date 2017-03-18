Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:говорят, что цены с октября 2021 по октябрь 2022 обвалится ниже марта 2020 на 20-40%. Это получается ожидаем уполовинивания цен от текущих уровней. Готовьте денежки. ну или держите карманы шире
] Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)
Предыдущий опыт неприменим. Идет инфляция доллара, которой не было раньше, в период предыдущих кризисов. Тут надо применять другой опыт - что надо брать при обесценивании денег?Все легкодоступное и высоколиквидное дорожает сразу и зачастую на величину, превышающую инфляцию. Если оно УЖЕ подорожало, то брать его не имеет смысла. Среднеликвидное подорожало меньше. А малоликвидное( не обязательно жилье) вообще не подорожало в долларе. Слить его сложнее, но такое действие наиболее сохранит Ваши деньги. Например, в 2008 я, спасая деньги(не доллар, доллар уже поднялся и покупать его я смысла не видел), накупил новых автомобильных двигателей, подозревая, что они через пару лет подтянутся по доллару к тем пропорциям по ценам, что были до начала кризиса. Так и случилось, через пару лет продал. Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
Libo написав:И это еще боксер до ваших корыт не добрался, которые вы бросаете бесплатно на проезжей части, которая вам и вашим корытам не принадлежит, и была построена за счет горожан
бескорытных горожан?
Всех горожан, а бескорытных таки больше
Автомобилисты платят конкретный налог, чего нет у бескорытных. И бескорытные не по небу передвигаются, поэтому нечего возмущаться, что какую-то часть с вас на дороги берут. Но прав на дороги больше у автомобилистов.
из этого "объема" (как то даже неудобно называть трехзначную цифру "объемом") Киев с областью забрал 60%. То есть меньше 500 квартир. Кажется, Макс несколько погорячился с ипотекой. Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения
Damien написав:.. Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
Принято. В каких попугаях предлагаете вести отсчет? Золото, MBTU, недельный отдых в Турции?
из этого "объема" (как то даже неудобно называть трехзначную цифру "объемом") Киев с областью забрал 60%. То есть меньше 500 квартир. Кажется, Макс несколько погорячился с ипотекой. Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения
Это ж не про ипотеку вообще, а про "доступную 7%",от которой ничего большего почти никто не ожидал
из этого "объема" (как то даже неудобно называть трехзначную цифру "объемом") Киев с областью забрал 60%. То есть меньше 500 квартир. Кажется, Макс несколько погорячился с ипотекой. Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения
Это ж не про ипотеку вообще, а про "доступную 7%",от которой ничего большего почти никто не ожидал
baraka написав:а саграда фамилия - это, наверно, 5й элемент ?
Скорее Оазис.
Оазис - это рыбарселонская W
Libo написав:
Hotab написав:И все же мы на пороге какого-то шухера. Расплата близко
Конг, я прозевал, или вы таки не стали отвечать на вопрос, вы действительно выпрыгнули из недвиги, или нет? Если да, то почему?
Он выпрыгнул из коммерческой.
Спорил громко, распродается тихо. Никогда такого не было, и вот опять (с)
airmax78 написав:Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.
Прогноз от 2020-го о падении в 2022-м идеально подходит )) Ты сам это признал