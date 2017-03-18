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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8530853185328533

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:29

  change_pm написав:
  vitaliian написав:что за сексизм? тут дамы какбе тоже присутствуют, вероятно они как-то участвуют в ремонтах. Во вторых вы вообще видели что молодежь носит? меня бы за розовые кеды побили, если бы я их в 90е годы надел, а сейчас много кто носит.

панімаїш, vitaliian, якщо ти стейтр гай без усіляких тарганів, то ніби ти б так не став писати...

Ти б написав, штани, светр і тулуп... А твій допис викликає дуже багато питаннь...

зі. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати :mrgreen:

шо за возбуждєніє, Гульчатаїв там де ти мало і ті не дають :lol:
https://lurkmore.to/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_from
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  change_pm написав:Чекаємо повідомлень про рівень продажів виробів для ремонта, і готуємо дєнежкі, коли ціни впадуть на -20% від 2019 року...

тоді закупимось... #криза #зубажіння

Я тоже так считаю исходя из предидущего опыта)

Предыдущий опыт говорит, что впереди еще легко могут быть пару лет роста. О том что цены на КРЖН завышены и быть обвалу начали говорить еще в 2006 году, а он случился только 2 года спустя.

так про МХЗ почали говорити 1,5 років тому. ще недовго. май терпець.
і давай зав"язуй з ремонтом - це маяк, що ріст всьо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32

  Damien написав:Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива


И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
Прогноз от 2020-го о падении в 2022-м идеально подходит )) Ты сам это признал


А может в 2023-м, или 2024-м... А может и не до МХЗ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:35

  Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?


А кого вы вчера весь день пытались троллить, отправив меня в бан и лишив возможности ответить? Еще и в формулировкой "хамство". Мне вот кажется, что хамство - это неприкрытый ежедневный буллинг модератором одного из форумчан. Не?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  sequence написав:погорячился с ипотекой.
Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения

А що важко оформити себе(в тих, в кого НЕ білі доходи) як ФОПа, і вже через 6міс. гонорово несете довідку про дохід ;)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:46

  Первый написав:Просили не добивать провідного обваліста:-)
Ще на початку липня по значно меншій ціні в грн і тим більше в доларах були поверхи 25+


Так ты запостишь в подтверждение дату скрина цен до повышения, или продолжишь увлекательные рассказы о знакомых тетях с запасных учеток?

Нет, так нет, но хотелось бы получить прямой ответ. Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За три часа мне никто ничего вообще не написал по моему вопросу
Тема стала базаром бабок на лавке о том кто проститутка, а кто наркоман, и кто кого куда повёл
Жалко
Ладно, будем ждать вечера
барабашов
 
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