Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:что за сексизм? тут дамы какбе тоже присутствуют, вероятно они как-то участвуют в ремонтах. Во вторых вы вообще видели что молодежь носит? меня бы за розовые кеды побили, если бы я их в 90е годы надел, а сейчас много кто носит.
панімаїш, vitaliian, якщо ти стейтр гай без усіляких тарганів, то ніби ти б так не став писати...
Ти б написав, штани, светр і тулуп... А твій допис викликає дуже багато питаннь...
зі. нам взагалі пофіг на те, хто ти... просто якщо ти тьотя, то негоже пацанів обманювати
Damien написав:Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?
А кого вы вчера весь день пытались троллить, отправив меня в бан и лишив возможности ответить? Еще и в формулировкой "хамство". Мне вот кажется, что хамство - это неприкрытый ежедневный буллинг модератором одного из форумчан. Не?