И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32
И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А может в 2023-м, или 2024-м... А может и не до МХЗ
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:35
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:36
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За три часа мне никто ничего вообще не написал по моему вопросу
Тема стала базаром бабок на лавке о том кто проститутка, а кто наркоман, и кто кого куда повёл
Жалко
Ладно, будем ждать вечера
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:07
я не разбираюсь в сортах ФОПов, но сильно подозреваю, что порог цены на недвигу КРЖН выше порога ФОПа на едином налоге
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:09
Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))
В ОболоньСкае 188 паркомест на 8х25х3=600 квартир. В домах такого класса МИНИМУМ 600 машин. (у меня на двоих - три). Где парковать? Ну, 100 можно еще впихнуть в ближние стоянки, Остальные - конечно на дороге или тротуаре!!!! (Сегодня когда выезжал - на дороге стояли даже в 2 ряда)
Стоимость на этапе строительства: паркоместо - 31К за 16 кв м , цена метра в жилой 2К - около 1300.
Одновременно со мной товарищ покупал такой же комплект в Варшаве. Но! Цена за метр жилого была около 2200 евро, цена паркоместа -18 К евро. На дом из 200 квартир около 130 паркомест.
За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.
Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))
Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))
Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:14
ну а что вы хотели услышать? Продавать-не продавать? Если продавать, и некуда вложить деньги, значит "не продавать"?
мы же тут не инвестиции в СЭС и булочные рассматриваем какбэ, это полезные знания но здесь их не рассматривают.
Я бы продал и вложил в Теслу, еще лучше в акции какой-то майнинговой компании, вроде Barrick Gold
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:17
Я вас никуда не отправлял
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:20
Секонд оставят?
ПС Вспомнилось.
Малоизвестный застройшик построил за свои деньги свечку. Потолки 3 метра, декоративная штукатурка в МОПах каждого этажа, Качественные входные двери в квартиры (чтобы люди не меняли и сохранился единый стиль), лифты шиндлер, подземный паркинг, само собой входная группа с рецепшеном и диванчиками...
Угораздило из ещё до начала продаж квартир продать часть коммерческих помещений.
Новый владелец коммерции, очень оперативно и неожиданно сдал это всё дело в аренду под большой секонд хенд.
Пока правдами - непрадами секонд не вытравили, продаж не было, не покупали:mrgreen:
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