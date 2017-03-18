Додано: Сер 15 вер, 2021 13:09

kingkongovets написав: J_P написав: При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины.

Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.



ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки?

или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя?

удивили дважды, не ожидал от вас такого



зы: так а последний абзац о чем, не могу понять?

о слишком дешевом киевском бетоне? ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки?или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя?удивили дважды, не ожидал от вас такогозы: так а последний абзац о чем, не могу понять?о слишком дешевом киевском бетоне?

Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))В ОболоньСкае 188 паркомест на 8х25х3=600 квартир. В домах такого класса МИНИМУМ 600 машин. (у меня на двоих - три). Где парковать? Ну, 100 можно еще впихнуть в ближние стоянки, Остальные - конечно на дороге или тротуаре!!!! (Сегодня когда выезжал - на дороге стояли даже в 2 ряда)Стоимость на этапе строительства: паркоместо - 31К за 16 кв м , цена метра в жилой 2К - около 1300.Одновременно со мной товарищ покупал такой же комплект в Варшаве. Но! Цена за метр жилого была около 2200 евро, цена паркоместа -18 К евро. На дом из 200 квартир около 130 паркомест.За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.