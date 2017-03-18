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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32

  Damien написав:Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива


И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
Прогноз от 2020-го о падении в 2022-м идеально подходит )) Ты сам это признал


А может в 2023-м, или 2024-м... А может и не до МХЗ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:35

  Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?


А кого вы вчера весь день пытались троллить, отправив меня в бан и лишив возможности ответить? Еще и в формулировкой "хамство". Мне вот кажется, что хамство - это неприкрытый ежедневный буллинг модератором одного из форумчан. Не?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  sequence написав:погорячился с ипотекой.
Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения

А що важко оформити себе(в тих, в кого НЕ білі доходи) як ФОПа, і вже через 6міс. гонорово несете довідку про дохід ;)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За три часа мне никто ничего вообще не написал по моему вопросу
Тема стала базаром бабок на лавке о том кто проститутка, а кто наркоман, и кто кого куда повёл
Жалко
Ладно, будем ждать вечера
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:07

  Успіх написав:
  sequence написав:погорячился с ипотекой.
Причиной по прежнему вижу слабые "белые" доходы населения

А що важко оформити себе(в тих, в кого НЕ білі доходи) як ФОПа, і вже через 6міс. гонорово несете довідку про дохід ;)

я не разбираюсь в сортах ФОПов, но сильно подозреваю, что порог цены на недвигу КРЖН выше порога ФОПа на едином налоге
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:09

  kingkongovets написав:
J_P написав:При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины.
Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.


ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки?
или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя?
удивили дважды, не ожидал от вас такого

зы: так а последний абзац о чем, не могу понять?
о слишком дешевом киевском бетоне?

Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))
В ОболоньСкае 188 паркомест на 8х25х3=600 квартир. В домах такого класса МИНИМУМ 600 машин. (у меня на двоих - три). Где парковать? Ну, 100 можно еще впихнуть в ближние стоянки, Остальные - конечно на дороге или тротуаре!!!! (Сегодня когда выезжал - на дороге стояли даже в 2 ряда)
Стоимость на этапе строительства: паркоместо - 31К за 16 кв м , цена метра в жилой 2К - около 1300.
Одновременно со мной товарищ покупал такой же комплект в Варшаве. Но! Цена за метр жилого была около 2200 евро, цена паркоместа -18 К евро. На дом из 200 квартир около 130 паркомест.
За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.
Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))
Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))
Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:14

  барабашов написав:За три часа мне никто ничего вообще не написал по моему вопросу
Тема стала базаром бабок на лавке о том кто проститутка, а кто наркоман, и кто кого куда повёл
Жалко
Ладно, будем ждать вечера

ну а что вы хотели услышать? Продавать-не продавать? Если продавать, и некуда вложить деньги, значит "не продавать"?
мы же тут не инвестиции в СЭС и булочные рассматриваем какбэ, это полезные знания но здесь их не рассматривают.
Я бы продал и вложил в Теслу, еще лучше в акции какой-то майнинговой компании, вроде Barrick Gold
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:17

  zРадио написав:
  Faceless написав:Это уже парапланирование или ещё зубажиння?


А кого вы вчера весь день пытались троллить, отправив меня в бан и лишив возможности ответить? Еще и в формулировкой "хамство". Мне вот кажется, что хамство - это неприкрытый ежедневный буллинг модератором одного из форумчан. Не?

Я вас никуда не отправлял
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:20

  kingkongovets написав:жк ривердейл на демеевке

Зображення
Зображення

Секонд оставят? :mrgreen:
ПС Вспомнилось.
Малоизвестный застройшик построил за свои деньги свечку. Потолки 3 метра, декоративная штукатурка в МОПах каждого этажа, Качественные входные двери в квартиры (чтобы люди не меняли и сохранился единый стиль), лифты шиндлер, подземный паркинг, само собой входная группа с рецепшеном и диванчиками...
Угораздило из ещё до начала продаж квартир продать часть коммерческих помещений.
Новый владелец коммерции, очень оперативно и неожиданно сдал это всё дело в аренду под большой секонд хенд.
Пока правдами - непрадами секонд не вытравили, продаж не было, не покупали:mrgreen:
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