Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:При таких ценах на паркоместа машины будут не только на газонах, но и на местах для парковки медпомощи. А мусровозы просто не будут заезжать в этот жк, чтобы не покорежить припаркованные друг на друга машины. Как попугай могу повторить: в 700 км от Киева за "двор без машин" платят ВСЕ жильцы. Цена парковки там в два раза ниже, а кв метр жилья в 4 раза выше.
ну то есть истинные виновники парковок на газонах - все же жадные злобудовныки и покрывающие их чиновники, а не вильнолюди, не согласные платить за слишком дорогие по их мнению паркоместа и парковки? или мож паркоместа вообще бесплатно должны выдавать при покупке квартир, причем исходя из реального количества авто у покупателя? удивили дважды, не ожидал от вас такого
зы: так а последний абзац о чем, не могу понять? о слишком дешевом киевском бетоне?
Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" ))) В ОболоньСкае 188 паркомест на 8х25х3=600 квартир. В домах такого класса МИНИМУМ 600 машин. (у меня на двоих - три). Где парковать? Ну, 100 можно еще впихнуть в ближние стоянки, Остальные - конечно на дороге или тротуаре!!!! (Сегодня когда выезжал - на дороге стояли даже в 2 ряда) Стоимость на этапе строительства: паркоместо - 31К за 16 кв м , цена метра в жилой 2К - около 1300. Одновременно со мной товарищ покупал такой же комплект в Варшаве. Но! Цена за метр жилого была около 2200 евро, цена паркоместа -18 К евро. На дом из 200 квартир около 130 паркомест. За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир. Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды)))) Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть ))) Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
Damien написав:Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
И в 2008-м был не ТОТ, и в 2013-м был не тот. А затем снова становился ТОТ. Впрочем, имеет ли смысл спорить о будущих событиях? Практика показала, что нет. Дождемся, сделаем выводы
Не было в 2008 и 2013 такой инфляции доллара Также не знаю примеров, чтобы какая-то валюта восстановилась после инфляции(изъята существенная часть излишне напечатанных денег,цены понизились, зарплаты понизились).
Секонд оставят? ПС Вспомнилось. Малоизвестный застройшик построил за свои деньги свечку. Потолки 3 метра, декоративная штукатурка в МОПах каждого этажа, Качественные входные двери в квартиры (чтобы люди не меняли и сохранился единый стиль), лифты шиндлер, подземный паркинг, само собой входная группа с рецепшеном и диванчиками... Угораздило из ещё до начала продаж квартир продать часть коммерческих помещений. Новый владелец коммерции, очень оперативно и неожиданно сдал это всё дело в аренду под большой секонд хенд. Пока правдами - непрадами секонд не вытравили, продаж не было, не покупали:mrgreen:
там не оставят ничего продавцы демеевского рынка получили извещения о том шо пора с вещами на выход
Damien написав:.. Доллар уже не ТОТ, граждане. И следить за исполнением прогнозов Зрадио нет никакого смысла. А если и следить, то не в абсолютных величинах, а в пропорции цены объектов КРЖН к цене некоего другого стабильного актива
Принято. В каких попугаях предлагаете вести отсчет? Золото, MBTU, недельный отдых в Турции?
Не смог придумать за 5 минут. Актив, который выбран для сравнения не должен менять цену со временем от старения(т.е это не может быть автомобиль, т.к. он дешевеет и не может быть произведение искусства, т.к. оно дорожает) Актив не должен напрямую в цене зависеть от развития технологий(как например телевизор, упавший в цене за последние 10 лет раз в 10). Технология его изготовления должна быть уже много лет отработана и не должна иметь перспектив по коренному совершенствованию Актив должен всегда иметь примерно одинаковый спрос(поэтому не годится Путевка-В-Турцию, ее цена сильно зависит от спроса и может колебаться в разы) Мне, как сильно связанному с автомобилями, в голову лезут только автозапчасти(наблюдаю как цена тоже растет в долларах, несмотря на дикую конкуренцию среди производителей и примерно не меняющийся спрос среди потребителей) как актив для сравнения. Но вряд ли это годится для всех
Damien написав:Не было в 2008 и 2013 такой инфляции доллара
Я ж буквально 2 дня назад давал график. Инфляция доллара в 2008-м точно соответствует текущей (черные кружочки)
Damien написав:Также не знаю примеров, чтобы какая-то валюта восстановилась после инфляции(изъята существенная часть излишне напечатанных денег,цены понизились, зарплаты понизились).
А после - дефляция (красный кружок). Кроме того, не забывайте, что КРЖН - не долларовый актив, и резко реагирует на изменение обменных курсов. Количественное сжатие ФРС, действительно, редко приводит к уменьшению денежной массы в США, но за ее пределами - почти всегда. А что происходит, когда доллар в дефиците, вы и без меня знаете
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
ложь и провокация. Я не обвиняла городские власти Киева в этом, вы такого поста у меня не найдете. Это вы сами придумали. и может хватит опускать людей за то, что они берут первое жилье в хрущевках/ ипенях и тп? может если бы у нас с 90х или 2000х была ипотека (кредиты) под 4-7%, как в цивилизованных с странах, ситуация выглядела бы иначе? кто-то покупает то, что может, кто-то по 10-20 лет живет в аренде и собирает на квартиру мечты.
Востаннє редагувалось Genie в Сер 15 вер, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
ложь и провокация. Я не обвиняла городские власти Киева в этом, вы такого поста у меня не найдете. Это вы сами придумали.
а вы его не удаляли? мне кажется, я его читал энивей - вы купили квартиру в сб, заранее зная, шо школ там нет, джей пи купил квартиру, зная шо ему негде будет цивилизованно хранить одно авто - а виной всему несоблюдение градостроительных норм, а не ваша собственная безответственность и непредусмотрительность?
вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?
ззы: я никого не опускаю за то шо они покупают зрущи и ипеня, я лишь обращаю их внимание на то, шо проблемы, с которыми они сталкиваются, являются следствием их собственных ошибок и непредусмотрительности, к достоинствам быстро привыкаешь, к тому же многие из них со временем нивелируются, как например новизна дома и актуальность ремонта и интерьера а с недостатками приходится жить и они то как раз имеют свойство прогрессировать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 15 вер, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.