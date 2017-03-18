Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS: за 10 месяцев было продано "аж" 2 квартиры - на 15-м и 29-м этаже, но учетка, чья знакомая там "оторвала" квартиру в прошлом месяце, уверяет на каждую стоит очередь из 5 человек. Стоят такие люди в очереди, наблюдают за ростом ценников, но продолжают стоять (рука лицо)
PPS: сэйлзы, не палитесь так явно. Да и вряд ли среди читателей есть спрос на такие квартиры
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
ложь и провокация. Я не обвиняла городские власти Киева в этом, вы такого поста у меня не найдете. Это вы сами придумали.
а вы его не удаляли? мне кажется, я его читал энивей - вы купили квартиру в сб, заранее зная, шо школ там нет, джей пи купил квартиру, зная шо ему негде будет цивилизованно хранить одно авто - а виной всему несоблюдение градостроительных норм, а не ваша собственная безответственность и непредусмотрительность?
вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?
представьте себе, не редактировала. И вообще писала в другом ключе)))), а то что у вас потребность через пост выгораживать киевскую власть и вам в каждом посте форумчан "ввижається", что обвиняют во всем Кличко, так кто вам лекарь. Это не безответственность, а огромный про@б, финансово в 1ю очередь. хвала богам, у нас появилась возможность вернуться в Киев, так что имею теперь вновь полное право занимать ваши дороги и тротуары?))
J_P написав:Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" ))) ..... За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир. Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды)))) Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть ))) Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизньь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
Давайте по порядку: 1. Надо просто увеличить нормативы по кол-ву паркомест. И тогда застройщики БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ перейти к алгоритмам ценообразования как в Варшаве. Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" ))) 2. Вы невнимательны )) Я не спрашивал вас где мне парковать свое третье авто. Мой внедорожник стоит на офисной платной парковке. Благо офис в менее козырном месте чем жилье... но то такЭ. Добавлю: свою первую квартиру в 1996 году я купил фактически "за городом" - на ул. Мишуги именно потому, что в 100 метрах была 5-ти этажная парковка. Хотя вырос практически в центре города.
3."...у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь" (с) КК. Тут я с вами согласен, но только частично. Как по мне - к цивилизованной жизни граждан должны подталкивать ПРАВИЛА, которые принимаются гос структурами (в том числе - выборными). Плюс неукоснительно соблюдение этих Правил. Застройщиками в том числе. Не вы ли писали, что все наши вильнолюди пересекая границу ЕС вдруг становятся супер законопослушными?????
Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя), но такое уё..ще как Ярославичи-2 в Вышгороде в Польше построить попросту не разрешили бы.
Востаннє редагувалось J_P в Сер 15 вер, 2021 14:25, всього редагувалось 2 разів.
J_P написав:Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" ))) ..... За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир. Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды)))) Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть ))) Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.
ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли? шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же только шо на это скажут потенциальные покупатели? как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство
кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто а где мне парковать свои самолет и лодку, например? самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет
людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа
у общества пока нет запроса на цивилизованную жизньь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь
Давайте по порядку: 1. Надо просто увеличить нормативы по кол-ву паркомест. И тогда застройщики БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ перейти к алгоритмам ценообразования как в Варшаве. Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" ))) 2. Вы невнимательны )) Я не спрашивал вас где мне парковать свое третье авто. Мой внедорожник стоит на офисной платной парковке. Благо офис в менее козырном месте чем жилье... но то такЭ. 3."...у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь" (с) КК. Тут я с вами согласен, но только частично. Как по мне - к цивилизованной жизни граждан должны подталкивать ПРАВИЛА, которые принимаются гос структурами (в том числе - выборными). Плюс неукоснительно соблюдение этих Правил. Застройщиками в том числе. Не вы ли писали, что все наши вильнолюди пересекая границу ЕС вдруг становятся супер законопослушными?????
Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя), но такое уё..ще как Ярославичи-2 в Вышгороде в Польше построить попросту не разрешили бы.
вы маску надеваете в общественных местах? на тротуарах паркуетесь? абонементы на парковку в городе покупаете? я - да, но вижу, шо очень большой процент - нет, а подавляюшему большинству на это - пох причем со всех сторон слышен стон и жалобы на то, шо власти не запрещают большинству делать то, шо его так возмущает и не разруливают то, шо они сами же и косячат вот это я и называю отсутствием запроса на цивилизованную жизнь