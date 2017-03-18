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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8532853385348535

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:15

  kingkongovets написав:..
вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?

да не перегружены они, чего вы снова завели эту песню. Во всяком случае, повально
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:15

Первый

Я, правда, уже хотел было плюсануть, но эта вредная привычка все проверять... Извини...

Ноябрь 2020:
http://web.archive.org/web/202011241017 ... ua/rooms/3

PS: за 10 месяцев было продано "аж" 2 квартиры - на 15-м и 29-м этаже, но учетка, чья знакомая там "оторвала" квартиру в прошлом месяце, уверяет на каждую стоит очередь из 5 человек. Стоят такие люди в очереди, наблюдают за ростом ценников, но продолжают стоять (рука лицо)

PPS: сэйлзы, не палитесь так явно. Да и вряд ли среди читателей есть спрос на такие квартиры
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..
вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?

да не перегружены они, чего вы снова завели эту песню. Во всяком случае, повально
ей это пишите, мой пример ее не убедил
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:17

  kingkongovets написав:
Genie написав:
  kingkongovets написав:

ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли?
шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же
только шо на это скажут потенциальные покупатели?
как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство

кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто
а где мне парковать свои самолет и лодку, например?
самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет

людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа

у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь



ложь и провокация. Я не обвиняла городские власти Киева в этом, вы такого поста у меня не найдете. Это вы сами придумали.
а вы его не удаляли?
мне кажется, я его читал
энивей - вы купили квартиру в сб, заранее зная, шо школ там нет, джей пи купил квартиру, зная шо ему негде будет цивилизованно хранить одно авто - а виной всему несоблюдение градостроительных норм, а не ваша собственная безответственность и непредусмотрительность?

вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?



представьте себе, не редактировала. И вообще писала в другом ключе)))), а то что у вас потребность через пост выгораживать киевскую власть и вам в каждом посте форумчан "ввижається", что обвиняют во всем Кличко, так кто вам лекарь.
Это не безответственность, а огромный про@б, финансово в 1ю очередь.
хвала богам, у нас появилась возможность вернуться в Киев, так что имею теперь вновь полное право занимать ваши дороги и тротуары?))
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:17

  kingkongovets написав:
J_P написав:Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))
.....
За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.
Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))
Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))
Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.

ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли?
шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же
только шо на это скажут потенциальные покупатели?
как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство

кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто
а где мне парковать свои самолет и лодку, например?
самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет

людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа

у общества пока нет запроса на цивилизованную жизньь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь


Давайте по порядку:
1. Надо просто увеличить нормативы по кол-ву паркомест. И тогда застройщики БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ перейти к алгоритмам ценообразования как в Варшаве.
Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))
2. Вы невнимательны )) Я не спрашивал вас где мне парковать свое третье авто. Мой внедорожник стоит на офисной платной парковке. Благо офис в менее козырном месте чем жилье... но то такЭ.
Добавлю: свою первую квартиру в 1996 году я купил фактически "за городом" - на ул. Мишуги именно потому, что в 100 метрах была 5-ти этажная парковка. Хотя вырос практически в центре города.

3."...у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь" (с) КК.
Тут я с вами согласен, но только частично. Как по мне - к цивилизованной жизни граждан должны подталкивать ПРАВИЛА, которые принимаются гос структурами (в том числе - выборными). Плюс неукоснительно соблюдение этих Правил. Застройщиками в том числе.
Не вы ли писали, что все наши вильнолюди пересекая границу ЕС вдруг становятся
супер законопослушными?????

Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя), но такое уё..ще как Ярославичи-2 в Вышгороде в Польше построить попросту не разрешили бы.
Востаннє редагувалось J_P в Сер 15 вер, 2021 14:25, всього редагувалось 2 разів.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:19

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:..
вы ведь писали, шо школы на борщаге перезагружены не просто так?

да не перегружены они, чего вы снова завели эту песню. Во всяком случае, повально
ей это пишите, мой пример ее не убедил


не нужно меня ни в чем убеждать, обойдусь как-то :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  kingkongovets написав:
J_P написав:Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))
.....
За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.
Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))
Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))
Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.

ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли?
шо надо продавать квартиры уже с паркоместами? ну гениально же
только шо на это скажут потенциальные покупатели?
как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительство

кстати, снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто
а где мне парковать свои самолет и лодку, например?
самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняет

людям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академа

у общества пока нет запроса на цивилизованную жизньь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь


Давайте по порядку:
1. Надо просто увеличить нормативы по кол-ву паркомест. И тогда застройщики БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ перейти к алгоритмам ценообразования как в Варшаве.
Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))
2. Вы невнимательны )) Я не спрашивал вас где мне парковать свое третье авто. Мой внедорожник стоит на офисной платной парковке. Благо офис в менее козырном месте чем жилье... но то такЭ.
3."...у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь" (с) КК.
Тут я с вами согласен, но только частично. Как по мне - к цивилизованной жизни граждан должны подталкивать ПРАВИЛА, которые принимаются гос структурами (в том числе - выборными). Плюс неукоснительно соблюдение этих Правил. Застройщиками в том числе.
Не вы ли писали, что все наши вильнолюди пересекая границу ЕС вдруг становятся
супер законопослушными?????

Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя), но такое уё..ще как Ярославичи-2 в Вышгороде в Польше построить попросту не разрешили бы.
вы маску надеваете в общественных местах?
на тротуарах паркуетесь?
абонементы на парковку в городе покупаете?
я - да, но вижу, шо очень большой процент - нет, а подавляюшему большинству на это - пох
причем со всех сторон слышен стон и жалобы на то, шо власти не запрещают большинству делать то, шо его так возмущает и не разруливают то, шо они сами же и косячат
вот это я и называю отсутствием запроса на цивилизованную жизнь
kingkongovets
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